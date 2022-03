O Fantastic Negrito στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων

Μια μοναδική συναυλία στις 18 Ιουλίου που οι fans του στην Ελλάδα, περίμεναν καιρό!

Ο Fantastic Negrito είναι ένας πολυβραβευμένος καλλιτέχνης, ο οποίος άνετα μπορεί να χαρακτηριστεί ως μουσικό φαινόμενο, καθώς φαίνεται ότι ήρθε για να δώσει το φιλί της ζωής στα πολυαγαπημένα του blues, επαναπροσδιορίζοντας, μέσα από το εμπνευσμένο και ιδιοφυές παίξιμό του, τον ήχο ολόκληρου του είδους.

O Xavier Amin Dphrepaulezz εμφανίστηκε στα μουσικά δρώμενα το 1996, κυκλοφορώντας ως Xavier το album X Factor, τιμώντας την αγάπη του για την ακμάζουσα rnb σκηνή, λοξοκοιτώντας πάντοτε προς τις blues και funk ρίζες του. Μεσολάβησαν πολλά χρόνια μέχρι να επανέλθει στο μουσικό προσκήνιο το 2014 κι ανάμεσα τους ένα σχεδόν θανατηφόρο δυστύχημα που τον άφησε σε κώμα για τρεις εβδομάδες, γεγονός που συντέλεσε στην πολυετή αποχή του.

Η επανεμφάνιση του ωστόσο, το 2014, με το ομώνυμο ντεμπούτο album του ως Fantastic Negrito, σύστησε ένα νέο μουσικό εγχείρημα, που λεγόταν “black roots music for everyone”, μπολιάζοντας το rnb παρελθόν του με τα ηλεκτρισμένα blues της Νέας Ορλεάνης, τα sing along ρεφρέν της funk, αλλά και τους ήχους της παραδοσιακής μαύρης μουσικής. Ο βιρτουόζος Negrito έλαβε αποθεωτικές κριτικές και το κοινό άρχισε να μεγαλώνει.

Οι δύο επόμενοι δίσκοι που κυκλοφόρησε, το The Last Days of Oakland (2016) και το Please don’t be Dead (2018), τον καθιέρωσαν ως ένα από τα πιο hot ονόματα της παγκόσμιας μουσικής σκηνής, εξασφαλίζοντας του μάλιστα 2 Grammys στην Blues κατηγορία του σπουδαίου μουσικού θεσμού.

Δύο χρόνια αργότερα, ο Fantastic Negrito επανήλθε με ακόμη ένα μουσικό διαμαντάκι, που ακούει στον τίτλο Have You Lost Your Mind Yet?, το οποίο βρέθηκε σε όλες τις λίστες με τα κορυφαία albums της χρονιάς, με το How Long να λατρεύεται ως ένα από τα πιο όμορφα τραγούδια των τελευταίων ετών.

Ο Fantastic Negrito θα βρεθεί για πρώτη φορά μπροστά στο Αθηναϊκό κοινό τη Δευτέρα 18 Ιουλίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίου, χαρίζοντας μια ηλεκτρισμένη blues μουσική εμπειρία σε όσους τυχερούς βρεθούν εκείνο το βράδυ μαζί του.

Το μόνο ερώτημα που μένει πια για να απαντηθεί είναι το εξής:

Are you ready to lose your mind?

Η προπώληση των εισιτηρίων ξεκινά τη Δευτέρα 15 Νοεμβρίου 2021 στις 12:0 το μεσημέρι

Τιμές εισιτηρίων:

early bird (περιορισμένος αριθμός εισιτηρίων) 23 ευρώ

μέχρι 15 Δεκεμβρίου 25 ευρώ

μετά τις 15 Δεκεμβρίου 28 ευρώ

Προπώληση: viva.gr

Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων: Πειραιώς 100, Γκάζι, 213 0109300, 213 0109324

[email protected] , www.technopolis-athens.com

Πρόσβαση

Μετρό: Σταθμός «Κεραμεικός», Τρόλεï: No. 21 (από Ομόνοια), Στάση «Φωταέριο», Λεωφορεία: 035, 049, 227, 815, 838, 914, Β18, Γ18, Στάση «Φωταέριο»

ΠΑΡΑΓΩΓΗ: ΜENTA ART EVENTS - www.menta3.com

Επικοινωνία – Προβολή στα Media………..