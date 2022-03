Ο Άδωνις Γεωργιάδης αναδημοσίευσε fake news: Το Άγαλμα της Ελευθερίας στα γαλανόλευκα

Σε γκάφα υπέπεσε ο Υπουργός Ανάπτυξης, Άδωνις Γεωργιάδης, αναδημοσιεύοντας μία φωτογραφία με το Άγαλμα της Ελευθερίας με την γαλανόλευκη.

Σε ένα μεγάλο λάθος υπέπεσε ο Άδωνις Γεωργιάδης στον επίσημο λογαριασμό του στο Twitter, όταν και αναδημοσίευσε μία φτιαγμένη φωτογραφία ως αληθινή.

Συγκεκριμένα ο Υπουργός Ανάπτυξης έκανε retweet μία ανάρτηση των Greek City Times, η οποία έδειχνε το Άγαλμα της Ελευθερίας στα γαλανόλευκα της ελληνικής σημαίας προς τιμή της 25ης Μαρτίου. Κάτι που φυσικά δεν έγινε ποτέ.

Μάλιστα, ο δημοσιογράφος Damian Mac Con Uladh που ανέδειξε το θέμα, αναφέρει πως η συγκεκριμένη ανάρτηση έγινε από ένα πρακτορείο που διοικείται από έναν Ελληνοαυστραλό που υποστηρίζει τον Πούτιν.

«Ο Έλληνας υπουργός Ανάπτυξης Άδωνις Γεωργιάδης δημοσιεύει μια ψεύτικη φωτογραφία που αναρτήθηκε στο Twitter από ένα πρακτορείο που διοικείται από έναν Ελληνοαυστραλό που υποστηρίζει τον Πούτιν, ο οποίος απολύθηκε από τον ιστότοπο Al-Masdar που υποστηρίζει τον Άσαντ αφού αποδείχθηκε ότι ήταν ενεργός στη ναζιστική ιστοσελίδα StormFront», ανέφερε χαρακτηριστικά.

So the Greek development minister Adonis Georgiadis RTs a fake photo tweeted by an outlet run by a Putin-supporting Greek-Australian who was fired from pro-Assad site Al-Masdar after he was shown to be active on Nazi site StormFront. pic.twitter.com/9jXfgFty59