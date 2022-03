Το φιλί της Κρίστεν Στιούαρτ στην Ντίλαν Μάιερ έκλεψε την παράσταση στο κόκκινο χαλί (vid)

Η Κρίστεν Στιούαρτ και η Ντίλαν Μάιερ είναι αρραβωνιασμένες και είναι μαζί δύο χρόνια.

Το δικό τους μήνυμα απελευθέρωσης και αγάπης έδωσαν η Κρίστεν Στιούαρτ και η Ντίλαν Μάιερ στο κόκκινο χαλί των Όσκαρ, όπου το περιστατικό με την μπουνιά του Γουίλ Σμιθ στον Κρις Ροκ, θα μείνει στην ιστορία.

Οι δυο τους πέρασαν από εκεί για τις καθιερωμένες φωτογραφίες πριν από την τελετή και τα φλας άρχισαν να αστράφτουν για να απαθανατίσουν την εικόνα, όμως με το που τελείωσαν αποφάσισαν να δώσουν ακόμα ένα στιγμιότυπο.

Η 31χρονη ηθοποιός που έγινε γνωστή από το Twilight, τράβηξε πίσω την επί δύο χρόνια σύντροφό της και της έδωσε ένα τρυφερό φιλί, με τον κόσμο να τις επευφημεί.

Kristen Stewart and at fiancée Dylan Meyers share a kiss on the red carpet at the #Oscars. https://t.co/abMq1BYSsP pic.twitter.com/5FObv4pm1D