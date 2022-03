Ο Κατσαούνης ετοιμάζει επικές ατάκες για το πάρτι του Survivor: «My name is Tsaka Tsoukas, θα την πλακώσω στο greek καμάκι» (vid)

Ο Γιώργος Κατσαούνης ετοιμάζει τις ατάκες του για το πάρτι του Survivor.

Τα πλάνα του για το πάρτι της ένωσης του τουρκικού Survivor αποκάλυψε ο Γιώργος Κατσαούνης στον Στάθη Σχίζα, σε κουβέντα που είχαν στην παραλία.

Ο Στάθης του ζήτησε να πει μπροστά στις κάμερες τις ατάκες που έχει έτοιμες στα αγγλικά προς τις παίκτριες του τουρκικού Survivor και τότε ο Κατσαούνης απασφάλισε: «Excuse me, i remember you. My name is Tsaka Tsoukas, what's your name my fantastic diamond?», με τον συμπαίκτη του στην κόκκινη ομάδα να ξεκαρδίζεται.

Στη συνέχεια ο «Τσακατσούκας» του εξομολογήθηκε: «Έχω μπανίσει ένα ωραίο γκομενάκι. Δεν ξέρω από ποιο Survivor είναι. Πρέπει να είναι ή από το ρουμανικο ή από το τουρκικο. Δεν μπορούσε να βγάλω άκρη. Την είχα δει σε κάτι αγωνίσματα και μου είχε κλείσει το μάτι».

Και συνέχισε: «Ελπίζω να συναντήσω συγκεκριμένη παίκτρια, ελπίζω να μην έχει αποχωρήσει. Άμα τη συναντήσω θα επιδιώξω να πάω να την γνωρίσω. Θα την πλακώσω και στο greek καμάκι».

Λίγο αργότερα το σόου Κατσαούνη συνεχίστηκε, με τον νέο παίκτη της κόκκινης ομάδας, Νίκο Αντωνόπουλο να του κάνει μαθήματα χορού και αγγλικών για το πάρτι. «Λοιπόν Γιώργο βλέπεις την υποψήφια αλλά δεν πας κατευθείαν να μιλήσεις. Βλέπεις πρώτα αν υπάρχει ανταπόκριση στα βλέμματά σου, κάνεις ένα ερωτικό βλέμμα πρώτα..., είπε ο νέος παίκτης στον Κατσαούνη.