Ελλάδα, Γαλλία και Τουρκία ξεκινούν ανθρωπιστική επιχείρηση για την εκκένωση των κατοίκων της Μαριούπολης

Ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε πως η Γαλλία θα ξεκινήσει τις επόμενες ημέρες ανθρωπιστική επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό κατοίκων στην Μαριούπολη, με τη συνεργασία της Ελλάδας και της Τουρκίας.

Μια ανθρωπιστική επιχείρηση για την εκκένωση των κατοίκων της Μαριούπολης που το επιθυμούν, θα ξεκινήσει τις επόμενες ημέρες η Γαλλία, σε συνεργασία με την Ελλάδα και την Τουρκία, ανακοίνωσε σήμερα ο Γάλλος Πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, λίγο μετά την ολοκλήρωση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες.

Ο Εμανουέλ Μακρόν ανέφερε ότι γι' αυτήν την ανθρωπιστική επιχείρηση, ξεκινούν συγκεκριμένες συζητήσεις με το δήμαρχο της Μαριούπολης, αλλά και σε συνεργασία με τις ουκρανικές αρχές, ενώ θα γίνει διαπραγμάτευση και με τη Ρωσική πλευρά. Ο Μακρόν ανέφερε ότι θα μιλήσει με τον Ρώσο Πρόεδρο Πούτιν τις επόμενες ώρες για αυτό το θέμα.

«Όσο πιο γρήγορα, τόσο το καλύτερο», δήλωσε ο Εμανουέλ Μακρόν, εκφράζοντας την ελπίδα ότι η επιχείρηση, που θα προσπαθήσουν να φέρουν εις πέρας τις επόμενες ημέρες, θα έχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Ο Εμανουέλ Μακρόν σημείωσε ότι σήμερα στη Μαριούπολη έχουν μείνει μόνο 150.000 κάτοικοι, οι οποίοι ζουν σε δραματικές συνθήκες.

#BREAKING France working with Turkey, Greece on 'humanitarian operation' for Mariupol evacuations: Macron pic.twitter.com/r6d0ZRxhjK