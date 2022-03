Το μοιραίο Boeing 737 στην Κίνα έχασε σχεδόν 8.000 μέτρα σε τρία λεπτά: Έρευνα διέταξε ο Σι Τζινπίνγκ

Το αεροσκάφος έγινε κομμάτια, αφού προσέκρουσε σε βουνοπλαγιά, δήλωσε κάτοικος της περιοχής.

Αεροσκάφος Boeing 737 της China Eastern Airlines που μετέφερε 132 άτομα συνετρίβη στην νοτιοδυτική Κίνα. Το αεροπορικό δυστύχημα θα είναι ενδεχομένως το φονικότερο από το 1994 στην Κίνα, όπου η αεροπορική ασφάλεια έχει βελτιωθεί σε σημαντικό βαθμό.

Το αεροσκάφος έχασε την επαφή καθώς πετούσε επάνω από τη πόλη Γουτζού, στην ορεινή περιοχή του Γκουανγκσί, ανακοίνωσε η κινεζική υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας (CAAC), χωρίς να δώσει στην δημοσιότητα απολογισμό των θυμάτων.

«Επιβεβαιώθηκε ότι η πτήση συνετρίβη», αναφέρεται σε σύντομη ανακοίνωση της υπηρεσίας, η οποία διευκρινίζει ότι «ομάδα εργασίας» έσπευσε στην περιοχή του δυστυχήματος. Το αεροσκάφος μετέφερε 123 επιβάτες και εννεαμελές πλήρωμα.

China Eastern Airlines B-1791 flying from Kunming to Guangzhou has just crashed. pic.twitter.com/dwt06bjOQv