Συντριβή Boeing 737 με 133 επιβάτες στην Κίνα (vid)

To Boeing 737 της China Eastern Airlines για άγνωστους λόγους κατέπεσε στην περιοχή Guangzhou.

Αεροσκάφος Boeing 737 της China Eastern Airlines που μετέφερε 133 άτομα συνετρίβη στην νοτιοδυτική Κίνα, μετέδωσε η κινεζική κρατική τηλεόραση.

Το αεροσκάφος πραγματοποιούσε πτήση από το Κουνμίνγκ στην Γκουανγκτσού και συνετρίβη στην περιοχή του Γκουανγκσί, προκαλώντας πυρκαγιά στην ορεινή περιοχή.

Η σωστική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη. Ο αριθμός των θυμάτων είναι άγνωστος.

Στα social media κυκλοφορούν video από την περιοχή που φέρεται να έπεσε το αεροπλάνο

China Eastern Airlines B-1791 flying from Kunming to Guangzhou has just crashed. pic.twitter.com/dwt06bjOQv

The passenger plane that just crashed on Monday was a Boeing 737. Rescue teams have gathered and are approaching. The casualties are unknown. https://t.co/VpjULuYUiE pic.twitter.com/ymStHElwn3