Διεκόπη ξαφνικά η ομιλία του Πούτιν στο στάδιο Λουζνικί: «Οφείλεται σε τεχνικό πρόβλημα», λέει το Κρεμλίνο (vid)

Η ρωσική κρατική τηλεόραση διέκοψε ξαφνικά την ομιλία του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν στο κατάμεστο στάδιο Λουζνικί της Μόσχας, κατά την διάρκεια εκδήλωσης για τον εορτασμό της όγδοης επετείου της προσάρτησης της Κριμαίας, δείχνοντας αντ' αυτού πατριωτικά τραγούδια που ακούγονταν στην εκδήλωση.

Ένας θεατής δήλωσε ότι ο Πούτιν είχε τελειώσει την ομιλία του και είχε αποχωρήσει από τη σκηνή.

Huge crowd gathered at Luzhniki stadium in Moscow to attend “Crimean Spring” event where Putin is expected to speak today. Multiple reports of students and workers of state enterprises bussed in. Baza reported that any symbols “representing Ukraine and the West” are banned. pic.twitter.com/H2HnCL51qH