Συνελήφθη στρατηγός της ρωσικής φρουράς από την FSB: Συνεχίζει να «παίρνει κεφάλια» ο Πούτιν

Οι «εκκαθαρίσεις» στις τάξεις του ρωσικού στρατού συνεχίζονται από τον Βλάντιμιρ Πούτιν, σύμφωνα με τα όσα αναφέρει ο δημοσιογράφος Gristo Grozev, ο οποίος επικαλείται ανεξάρτητες πηγές.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του λοιπόν, η Υπηρεσία Ασφαλείας FSB, η οποία είναι «διάδοχος» της KGB συνέλαβε τον υποδιευθυντή της ρωσικής Εθνικής Φρουράς Roman Gavrilov.

«Τρεις ανεξάρτητες πηγές αναφέρουν ότι ο στρατηγός Roman Gavrilov, ο αναπληρωτής αρχηγός της Ρωσικής Φρουράς (τμήμα του εσωτερικού στρατού της Ρωσικής Ομοσπονδίας, που υπέστη τεράστιες απώλειες στην Ουκρανία), συνελήφθη από την FSB. Ο Gavrilov εργαζόταν επίσης στο παρελθόν στην Προεδρική Φρουρά, δηλαδή στην προσωπική ασφάλεια του Πούτιν», γράφει ο Γκρόζεφ στο tweet.

While it's hard to guess what exactly the purge/reshuffling at the top of the siloviks will result in, one thing is clear: it's doubtless that Putin recognizes the deep s**t this operation is in. I.e. it's so bad that he changes horses in midstream - a big no-no during war.