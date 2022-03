Εκτός ελέγχου ο Πούτιν για τους Ρώσους που φεύγουν από την χώρα: «Μπ@$τ@ρδοι και προδότες» (vid)

Πρωτοφανείς δηλώσεις του Βλάντιμιρ Πούτιν προς τους Ρώσους που εγκαταλείπουν την χώρα υπό τον φόβο στρατιωτικού νόμου.

Σε μία άνευ προηγουμένου ομιλία του, ο Βλάντιμιρ Πούτιν προς τον Ρωσικό λαό, παρουσιάστηκε φανερά εκνευρισμένος και εκτός ελέγχου με όσους συμπατριώτες του φεύγουν από την χώρα.

Βλέπετε, από τη στιγμή που η εισβολή στην Ουκρανία τραβάει τόσο πολύ και ο στρατός μετράει απώλειες, δεν είναι λίγοι εκείνοι που ξενιτεύονται υπό τον φόβο στρατιωτικού νόμου και οικονομικής κρίσης από τις κυρώσεις που έχουν επιβληθεί.

Ο Ρώσος πρόεδρος μίλησε για προδότες και μπάσταρδους και για την ανάγκη αυτοκάθαρσης της κοινωνίας, στο απίστευτο μήνυμά του.

«Η συλλογική Δύση προσπαθεί να διχάσει την κοινωνία μας, εικαζόμενος για στρατιωτικές απώλειες, για κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις των κυρώσεων, προκειμένου να προκαλέσει μια εξέγερση του λαού στη Ρωσία», είπε ο Βλάντιμιρ Πούτιν μεταξύ άλλων και συνέχισε: «Είμαι πεπεισμένος ότι αυτή η φυσική και αναγκαία αυτοκάθαρση της κοινωνίας μόνο θα ενισχύσει τη χώρα μας, την αλληλεγγύη, τη συνοχή και την ετοιμότητά μας να αντιμετωπίσουμε κάθε πρόκληση».

Στη συνέχεια δήλωσε πως ο ρωσικός λαός «είναι σε θέση να διακρίνει τους αληθινούς πατριώτες από τους μπάσταρδους και τους προδότες και θα τους φτύσει σαν σκνίπα που κατά λάθος πέταξε στο στόμα τους».

Αναφορικά με τις κυρώσεις που έχουν υποβληθεί στην χώρα εμφανίστηκε καθησυχαστικός, ενώ προανήγγειλε παροχές προς τους πολίτες, λέγοντας: «Στο εγγύς μέλλον, οι κοινωνικές πληρωμές στους Ρώσους θα αυξηθούν, οι επιχειρήσεις θα έχουν τη μέγιστη ελευθερία».

Τέλος, επεσήμανε πως η Ρωσία δεν χτυπάει αμάχους, παρομοιάζοντας τους Ουκρανούς με ναζί «που τις τελευταίες μέρες του Τρίτου Ράιχ προσπάθησαν να σύρουν όσο το δυνατόν περισσότερα αθώα θύματα μαζί τους στον τάφο».

Ominous words from Putin about a “natural and necessary cleansing of the nation” to “spit out like flies” all representatives of a fifth column and “traitors” who do not back the Kremlin line. No wonder thousands are leaving the country in fear. pic.twitter.com/66LGpo12p3