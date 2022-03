Στα Λαδάδικα νόμιζαν οτι έπεφτε άγριο ξύλο, αλλά τελικά ήταν γυρίσματα ταινίας (vid)

Οι κραυγές και οι μπουνιές που έπεφταν βροχή, τρόμαξαν τους πολίτες, αλλά γρήγορα κατάλαβαν πως γυριζόταν ταινία.

Τα γυρίσματα της ταινίας «The Bricklayer» έχουν ξεκινήσει στην Θεσσαλονίκη και μία από τις σκηνές «φτιάχτηκε» χθες στην πλατεία Εμπορίου.

Εκεί λοιπόν, σύμφωνα με το σενάριο, γινόταν μία πορεία ενάντια στις ΗΠΑ, στην οποία ξεσπούν επεισόδια με μία άλλη ομάδα.

Οι φωνές των ηθοποιών που συμμετείχαν, αλλά και οι μπουνιές που έπεφταν βροχή, τρόμαξαν τους πολίτες που περνούσαν από το σημείο, όμως γρήγορα καθησυχάστηκαν καθώς είδαν τις κάμερες και τα κινηματογραφικά συνεργεία.

Δείτε το video του thestival.gr.

Το σενάριο

το “The Bricklayer” κάποιος εκβιάζει τη CIA δολοφονώντας ξένους δημοσιογράφους, κάνοντάς το να μοιάζει ότι η Υπηρεσία είναι υπεύθυνη. Καθώς ο κόσμος αρχίζει να ενώνεται προς τις ΗΠΑ, η CIA ανακαλεί τον κορυφαίο –αλλά και επαναστάτη– πράκτορά της, αναγκάζοντάς τον να αντιμετωπίσει το περιπετειώδες παρελθόν του, καθώς αποκαλύπτει παράλληλα μια διεθνή συνωμοσία.

Το σενάριο υπογράφουν οι Hanna Weg (Septembers of Shiraz) και Matt Johnson (Into the Blue). Τη σκηνοθεσία έχει αναλάβει ο Renny Harlin, ο οποίος έχει σκηνοθετήσει μεταξύ άλλων και τις ταινίες “Die Hard 2”, “Cliffhanger” και “Long Kiss Goodnight”. Τον Bricklayer θα υποδυθεί ο Aaron Eckhart και στο πλευρό του θα βρίσκεται η Nina Dobrev.