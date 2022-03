Έχουν τρελαθεί οι Ρώσοι με τα McDonald's: Γέμισε το ψυγείο να έχει απόθεμα, άλλος του είπε να τα… πουλήσει στο ebay

Μεγάλο πλήγμα το κλείσιμο των McDonald's τελικά στη Ρωσία.

Σε μεγάλο πλήγμα για τους Ρώσους αποδεικνύεται τελικά το (προσωρινό) κλείσιμο των McDonald's στη χώρα τους, στο πλαίσιο των κυρώσεων για την εισβολή στην Ουκρανία.

Μετά τις ουρές χιλιομέτρων που σχηματίστηκαν στη Μόσχα, για να απολαύσουν τα burger για τελευταία φορά, ένας Ρώσος, ανέβασε το ψυγείο του στο Reddit το οποίο γέμισε με burger από τα McDonald's!

Δημιούργησε ένα απόθεμα για να έχει να τρώει και να μην τα στερηθεί. Κάποιος του έγραψε: «Θησαυροί χωρίς σύνορα», ωστόσο ένας άλλος φάνηκε να έχει πιο… επιχειρηματικό μυαλό, προτείνοντάς του: «Αν δεν είναι για προσωπική κατανάλωση, είναι σίγουρα μια καλή επιχειρηματική ευκαιρία να πουλάς χάμπουργκερ σε χαμηλή τιμή».

Σύμφωνα όμως με έναν άλλο χρήστη, διάφορα προϊόντα McDonald's πωλούνται ήδη στο ρωσικό αντίστοιχο ebay σε διογκωμένες βέβαια τιμές.

Την ανακοίνωση, είχε γνωστοποιήσει ο διευθύνων σύμβουλος των McDonald's, Chris Kempczinski ο οποίος ενημέρωσε τους μετόχους και τους υπαλλήλους ότι η αλυσίδα θα σταματήσει τη λειτουργία της στη Ρωσία, αλλά θα συνεχίσει να πληρώνει τους 62.000 υπαλλήλους της.

Τα φιλανθρωπικά ιδρύματα Ronald McDonald House θα συνεχίσουν όμως να λειτουργούν.



In #Russia, people lined up at McDonalds pic.twitter.com/TQtsxndibi