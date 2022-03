Λίγα χιλιόμετρα έξω από το Κίεβο το ρωσικό κονβόι: Έρχεται η... μητέρα των μαχών (vid)

Δορυφορικές εικόνες δείχνουν τις ρωσικές δυνάμεις να φτάνουν στο αεροδρόμιο Αντόνοφ, την ώρα που το Κίεβο, αλλά και η Οδησσός ετοιμάζονται για μεγάλες μάχες

Φαίνεται πως μετράμε αντίστροφα πλέον για την μητέρα των μαχών που αναμένεται να γίνει στο Κίεβο. Αυτό τουλάχιστον μαρτυρούν οι νέες δορυφορικές φωτογραφίες που έδωσε στην δημοσιότητα το Maxar Technologies, η οποία «παρακολουθεί» από... ψηλά τις μεγάλες στρατιωτικές δυνάμεις της Ρωσίας.

Σύμφωνα με αυτές λοιπόν ένα τεράστιο κομβόι φτάνει στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας, έχοντας προσεγγίσει το αεροδρόμιο Αντόνοφ. Θυμίζουμε οτι ο συγκεκριμένος χώρος είχε καταληφθεί από τις πρώτες ώρες της εισβολής, όμως πλέον ο Βλάντιμιρ Πούτιν ενισχύει τις δυνάμεις του εκεί.

Την ίδια ώρα, οι Ουκρανοί ετοιμάζονται να δώσουν μεγάλη μάχη για την υπεράσπιση της πόλης, η οποία αναμένεται να είναι σφοδρή, αλλά έχει και ένα μεγάλο ερωτηματικό. Ακόμα και αν οι Ρώσοι καταφέρουν να εισχωρήσουν στο Κίεβο πως θα καταφέρουν να θέσουν υπό τον έλεγχό τους μία τόσο μεγάλη πόλη, καθώς υπάρχει τεράστιος κίνδυνος να χτυπηθούν ακόμα περισσότεροι άμαχοι.

new satellite images of Russian movements in Ukraine from 📸Maxar, taken 8 March. Images 1-2: armored vehicles and equipment moving near Antonov airport near Hostomel, north of Kyiv. Images 3-4: people near a damaged bridge over the Irpin River, northwest of Kyiv. pic.twitter.com/pceQsmwhKt