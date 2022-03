Έρχεται τηλεοπτική σειρά βασισμένη στο God of War

Η Sony ετοιμάζεται να ρίξει στην τηλεοπτική αγορά άλλη μια σημαντική σειρά της.

Sony Pictures και PlayStation Productions φαίνεται πως ετοιμάζουν άλλη μια σημαντική παραγωγή για την τηλεόραση και συγκεκριμένα οι νεότερες πληροφορίες αναφέρουν μια live-action σειρά God of War.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα Deadline, η θρυλική σειρά action adventure videogames θα πάρει σάρκα και οστά από τους παραγωγούς Μαρκ Φέργκους και Χοκ Όστμπι του The Expanse και τον Ρέιφ Τζούντκινς του The Wheel of Time.

Όπως φαίνεται, τα δικαιώματα έχουν καταλήξει στο τηλεοπτικό δίκτυο Amazon που θα κάνει τη μετάδοση της παραγωγής μέσω της πλατφόρμας Prime Video.

Καμία από τις δύο πλευρές δεν δέχτηκε να σχολιάσει δημόσια την εξέλιξη και αναμένουμε περισσότερα στις επόμενες εβδομάδες.

Το God of War έκανε το ντεμπούτο του στην αγορά των videogames του 2005 και είναι μία από τις πιο εμπορικές σειρές της Sony και του PlayStation.

Το God of War είναι το τελευταίο game που έχει εμφανιστεί, κυκλοφόρησε το 2018 για το PS4 και πούλησε μέχρι και τον Αύγουστο του 2021 πάνω από 19.5 εκ. αντίτυπα.

Τον Ιανουάριο κυκλοφόρησε και για PC ενώ φέτος αναμένεται το sequel του (God of War Ragnarok) για PS4 και PS5.