Η Apple παρουσίασε τσαντάκι μεταφοράς του iPhone με τιμή έως και 230 δολάρια!

Το Apple iPhone Pocket είναι γεγονός

Η Apple παρουσίασε το iPhone Pocket, ένα νέο αξεσουάρ που αποτελεί αποτέλεσμα συνεργασίας με τον Ιάπωνα σχεδιαστή ISSEY MIYAKE. Πρόκειται για μια τρισδιάστατη πλεκτή θήκη, η οποία θυμίζει κάλτσα και έχει σχεδιαστεί για να αγκαλιάζει στενά το iPhone, ενώ μπορεί να φορεθεί ως τσαντάκι crossbody, να κρατηθεί στο χέρι ή να δεθεί σε τσάντα.

Η θήκη είναι κατασκευασμένη με 3D πλέξη και είναι εμπνευσμένη από την έννοια "ένα κομμάτι ύφασμα", που είναι χαρακτηριστική των ρούχων με πτυχώσεις του ISSEY MIYAKE. Η σχεδίασή της επιτρέπει στο ύφασμα να τεντώνει ώστε να αποκαλύπτει διακριτικά την οθόνη του iPhone, δίνοντας τη δυνατότητα στο χρήστη να βλέπει τις ειδοποιήσεις χωρίς να το βγάζει από τη θήκη.

Αν και διαθέσιμη σε οκτώ χρώματα με κοντό λουρί και τρία χρώματα με μακρύ λουρί, οι τιμές της προκαλούν εντυπώσεις, αφού το μικρό μοντέλο κοστίζει 150 δολάρια και το μεγαλύτερο 230 δολάρια. Η κυκλοφορία του θα ξεκινήσει στις 14 Νοεμβρίου σε επιλεγμένα καταστήματα Apple σε ορισμένες χώρες παγκοσμίως.