Η Yas Marina και το Renault Espace F1 επιστρέφουν στο Gran Turismo 7! (vid)

Το Gran Turismo 7 υποδέχεται τα Yas Marina και Renault Espace F1

Η θρυλική Renault Espace F1 επιστρέφει στη σειρά Gran Turismo μετά από 25 χρόνια απουσίας, επιβεβαιώνοντας τη συμμετοχή της στην ενημέρωση Spec III του Gran Turismo 7. Πρόκειται για ένα από τα αγαπημένα αυτοκίνητα των φίλων της σειράς, το οποίο είχε κάνει την πρώτη του εμφάνιση το 1999 στο Gran Turismo 2.

Η Espace F1 δημιουργήθηκε από τη Matra για τον εορτασμό της δεκαετίας του Espace και χαρακτηρίζεται από τη φουτουριστική ιδέα της τοποθέτησης ενός μοτέρ και κιβωτίου ταχυτήτων από αγωνιστικό αυτοκίνητο Formula 1 της Renault στη μέση ενός κλασικού σασί, καλυμμένου από το δεύτερης γενιάς σώμα του Espace.

Με 800 ίππους από τον V10 κινητήρα του Williams FW15C και κινητήρια τους πίσω τροχούς, το αυτοκίνητο επιταχύνει αρκετά γρήγορα και φρενάρει και «δυνατά», χάρη στον εξοπλισμό επιπέδου Formula 1 που έχει. Υπήρξαν δύο τέτοια μοντέλα, το ένα λειτουργικό που έκανε επιδείξεις και μπορούσε να πάρει μέχρι τρεις επιβάτες για μια άκρως συναρπαστική εμπειρία, συχνά οδηγούμενο από παγκόσμιους οδηγούς F1 όπως ο Alain Prost, και ένα μη λειτουργικό για επίδειξη.

Παράλληλα με την επιστροφή της Espace F1, η ενημέρωση Spec III φέρνει στη σειρά και μια νέα μάρκα, την Polestar, που κάνει το ντεμπούτο της στο Gran Turismo 7. Η Polestar, η οποία ξεκίνησε ως αγωνιστική ομάδα ειδικευμένη σε Volvo και αργότερα μετατράπηκε σε ανεξάρτητη εταιρεία, έχει επικεντρωθεί σε ηλεκτρικά αυτοκίνητα υψηλών επιδόσεων.

Το μοντέλο που προστεθεί είναι η Polestar 5, ένα πανίσχυρο σεντάν με 871 ίππους στην έκδοση Dual Motor Performance που μόλις ανακοινώθηκε και πρόκειται να αποτελέσει αντικείμενο ειδικού Time Trial με ξεχωριστά βραβεία. Μαζί με την επιστροφή της Espace F1 και την προσθήκη της Polestar 5, το πακέτο ενημέρωσης περιλαμβάνει ακόμα διάφορα άλλα ονόματα, όπως τη Ferrari 296 GT3, το R34 Mine’s Skyline GT-R και το Mitsubishi FTO GP Version R Aero, καθώς και ένα νέο φανταστικό μονοθέσιο F1 με την ονομασία F3500-B, ενώ μένουν δύο ακόμα ανακοινώσεις για τα εναπομείναντα οχήματα που θα προστεθούν.