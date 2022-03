Μέλος της αποστολής παρατηρητών του ΟΑΣΕ, σκοτώθηκε στους βομβαρδισμούς στη Χαρκίβ (vid)

Έχασε τη ζωή της καθώς «έκανε προμήθειες για την οικογένειά της σε μια πόλη που μετατράπηκε σε εμπόλεμη ζώνη».

Την Τρίτη (1/3) κατά τη διάρκεια των βομβαρδισμών στη Χαρκίβ, σκοτώθηκε μέλος της ειδικής αποστολής παρατηρητών του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ) στην Ουκρανία, όπως ανακοίνωσε αργά την το βράδυ της Τετάρτης (2/3) ο διεθνής οργανισμός.

Maryna Fenina, a national member of the OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine, died in shelling in Kharkiv yesterday. @OSCE Chairman-in-Office, FM @RauZbigniew and @HelgaSchmid_SG extend their most heartfelt condolences to Maryna’s loved ones.https://t.co/ZvB4EoyVFD pic.twitter.com/VDgdDpPnOw