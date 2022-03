Ο Μπάιντεν μπέρδεψε τους Ουκρανούς με τους Ιρανούς (vid)

Το επικό λάθος του Αμερικανού προέδρου κατά την διάρκεια του State of the Union έγινε viral.

Ένα από τα κεντρικά θέματα που σχολίασε ο Τζο Μπάιντεν κατά την διάρκεια της πρώτης του «ομιλίας για την κατάσταση της ένωσης» ήταν η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Ο Αμερικανός πρόεδρος κατά την διάρκεια του State of the Union κατακεραύνωσε τον Βλαντιμίρ Πούτιν, ωστόσο δεν έλειψαν και τα... ευτράπελα.

Σε ένα γλωσσικό του ολίσθημα, ο Μπάιντεν αποκάλεσε τους Ουκρανούς... Ιρανούς κάνοντας τον κόσμο που παρακολουθούσε την ομιλία του να σαστίσει.

«Ο Πούτιν μπορεί να περικυκλώσει το Κίεβο με τανκ, αλλά δεν θα κατακτήσει ποτέ την καρδιά και την ψυχή του ιρανικού λαού», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος στην ομιλία του, εννοώντας φυσικά τον ουκρανικό λαό.

Bottoms up! Did Former VP Biden just call Ukrainian people Uranian or Iranian? I can't even tell. pic.twitter.com/sKHrptqcAY

Το επικό λάθος του Μπάιντεν έγινε στόχος μεγάλης καζούρας στα social media, με κάποιους σχολιαστές να αφήνουν αιχμές για τη... νηφαλιότητα ή την πνευματική διαύγεια του Αμερικανού προέδρου.

US - Biden states Putin will never win the hearts and souls of the Iranian people.



He’s probably correct but 🙄#BidenIsALaughingstock #RussiaUkraine



pic.twitter.com/V6EQrojXAx