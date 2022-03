Ρατσισμός στα σύνορα της Ουκρανίας: Το thread δημοσιογράφου του CNN για την αδελφή του (vid)

O Bijan Hosseini αποκαλύπτει την απίστευτη περιπέτεια που έζησε η αδελφή του επειδή είναι μαύρη, προσπαθώντας να φύγει από την Ουκρανία.

Από τη στιγμή που ξεκίνησε το μεγάλο προσφυγικό κύμα από την Ουκρανία, άρχισαν να βλέπουν το φως της δημοσιότητας καταγγελίες σχετικά με ρατσιστικές συμπεριφορές και πρακτικές στα σύνορα.

Στην καλύτερη περίπτωση, όσοι προέρχονται από Αφρικανικές χώρες ή είναι μαύροι, περίμεναν αρκετές ώρες για να ελεγχθούν τα έγγραφά τους και να περάσουν, ενώ στην χειρότερη τους έδιωχναν.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η περίπτωση του Bijan Hosseini. Ο δημοσιογράφος του CNN με ένα απίστευτο thread στο Twitter περιέγραψε την «Οδύσσεια» που πέρασε η αδελφή του για να περάσει τα σύνορα με την Πολωνία, μόνο και μόνο επειδή είναι μαύρη, καθώς είναι γεννημένη στην Σιέρα Λεόνε.

Firstly, my sister is adopted. She’s from Sierra Leone. Her birthplace played a significant role in prolonging her exit. pic.twitter.com/AYpVX1rgcW March 1, 2022

Όπως εξήγησε λοιπόν, πλήρωσε σε έναν οδηγό 700 δολάρια για να την μεταφέρει από το Κίεβο όπου έμενε στο Ντνίπρο, όπου ευελπιστούσε να μπορέσει να πάρει το λεωφορείο για να περάσει τα σύνορα με την Πολωνία. Όταν έφτασε εκεί όμως, διαπίστωσε πως δεν υπήρχε αυτή η επιλογή και έτσι αναγκάστηκε να δώσει άλλα 1.500 δολάρια στον ιδιοκτήτη του αυτοκινήτου για να την πάει στο Λβιβ.

They managed to find a driver who said he could take them to Dnipro (a city in east Ukraine near Russia’s border). From there they hoped to get a bus or train to Lviv. The driver charged them $700 for a 7 hour journey. pic.twitter.com/ETlJ7T3Gwl — Bijan Hosseini (@BijanCNN) March 1, 2022

They piled in a small sedan. 8 of them, including a 13 month old baby. Ready for their 15 hour journey back west. pic.twitter.com/20miOJPAZe — Bijan Hosseini (@BijanCNN) March 1, 2022

Στο αυτοκίνητο ήταν συνολικά 8 άτομα, εκ των οποίων ο ένας επιβάτης ήταν ένα μωρό 13 μηνών. Ο οδηγός, φτάνοντας στο Λβιβ δεσμεύτηκε πως θα τους πάει στα σύνορα, αλλά στην πορεία άλλαξε απόφαση και τους άφησε να συνεχίσουν με τα πόδια, καθώς είπε πως έπρεπε να γυρίσει στο Κίεβο.

After walking 10 hours in freezing temperatures, they decided to leave their belongings behind to lighten the load. pic.twitter.com/ytFjrXviwD — Bijan Hosseini (@BijanCNN) March 1, 2022

The next morning my sister fainted. She was exhausted from all the walking and hadn’t gotten proper sleep or food in days. An ambulance picked her up at the border and drove her 4 miles back east. She was given fluids and finally got some rest. pic.twitter.com/kJAkFoClBT — Bijan Hosseini (@BijanCNN) March 1, 2022

Έτσι όλοι τους αναγκάστηκαν να περπατήσουν για 10 ώρες σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες και όταν έφτασαν στα σύνορα, αν και είχαν όλα τα έγγραφα, δεν τους άφησαν να περάσουν, όπως συνέβαινε με τους Ουκρανούς. Τους έδειξαν τις δύο ουρές που υπήρχαν, όπου η μία ήταν για τους λευκούς και η άλλη για όλους τους υπόλοιπους.

After leaving the hospital, they got a ride back to Lviv - with hopes of getting a bus ticket out (since crossing on foot was not an option). What was supposed to be a 2:30 bus trip from Lviv to Przemysl, Poland took 24 hours to reach the border. pic.twitter.com/qqkpa2kIrH — Bijan Hosseini (@BijanCNN) March 1, 2022

They were met with the same racist treatment that thousands of others have reported at borders, bus and train stations across the country. pic.twitter.com/HA2zT8FyK3 March 1, 2022

Την επόμενη μέρα, έχοντας υποστεί αυτή την μεγάλη ταλαιπωρία και χωρίς να έχει κοιμηθεί ή να φάει, λιποθύμησε. Μεταφέρθηκε σε ένα νοσοκομείο που βρισκόταν 4 μίλια μακριά και όταν τις παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, κατάφερε να μπει σε ένα λεωφορείο από το Λβιβ, καθώς με τα πόδια δεν υπήρχε περίπτωση να περάσει στην Πολωνία.

Όταν μετά από πολλές ώρες στην ουρά, έφτασε στα σύνορα, κάποιος ανακοίνωσε πως όλοι οι μαύροι πρέπει να κατέβουν κάτω. Ευτυχώς τόσο η ίδια, όσο και η παρέα της, δεν το δέχθηκε αυτό και μετά από μεγάλη ταλαιπωρία πέρασε τα σύνορα με την Πολωνία και πλέον είναι ασφαλής.