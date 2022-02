Η αντιπροσωπεία της Ουκρανίας κατευθύνεται στο Γόμελ της Λευκορωσίας για συνομιλίες με τη ρωσική πλευρά, ανακοίνωσε το Εθνικό Κέντρο Τύπου της Λευκορωσίας, επικαλούμενο τον Λευκορώσο πολιτικό Γιούρι Βοσκρεσένσκι.

Ο πόλεμος στην Ουκρανία μαίνεται για τέταρτη ημέρα, ωστόσο υπάρχει μια διπλωματική κινητικότητα.

Όπως μεταδίδει το Russia Today, σύμφωνα με τον επικεφαλής της ρωσικής αντιπροσωπείας στη Λευκορωσία, η Ουκρανία συμφώνησε να παρευρεθεί στις διαπραγματεύσεις στο Γόμελ.

❗️Ukrainian delegation heads to Gomel for negotiations with the Russian side - Interfax citing Belpresscenter



It comes after reports that Belarusian leader Lukashenko spoke to his Ukrainian counterpart in the last hour.



