Σημαντικές εξελίξεις στην Ουκρανία καθώς ρωσικά στρατεύματα μπήκαν στο Χάρκοβο, τη δεύτερη μεγαλύτερη ουκρανική πόλη.

Οι Ρώσοι μπήκαν στο Χάρκοβο, όπως μεταδίδει το BBC επικαλούμενο πληροφορίες από τοπικούς αξιωματούχους. To Χάρκοβο είναι η δεύτερη μεγαλύτερη ουκρανική πόλη.

Ο επικεφαλής της περιφερειακής διοίκησης στο Χάρκοβο αναφέρει ότι ελαφριά στρατιωτικά οχήματα των ρωσικών δυνάμεων «έχουν εισβάλει μέσα στην πόλη». Την ίδια πληροφορία επιβεβαιώνουν και ουκρανικά μέσα.

⚡️Governor of Kharkiv reports that heavy fighting is taking place inside the city.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν ο Guardian και το CNN, χτυπήθηκε από σφοδρά πυρά και το ογκολογικό νοσοκομείο Παίδων στο Κίεβο, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένα 6χρονο παιδί και να τραυματιστούν άλλα τουλάχιστον τέσσερα άτομα, έφηβοι και ενήλικες.

🚨🇺🇦🇷🇺 Shoot at the newborn surgery "Okhmatdyt". Another proof of the heartlessness and meanness of the Russian occupiers. #Ucrania #Kyiv #Putin #Russia #Rusia #Ukraine #BREAKING #ULTIMAHORA pic.twitter.com/lbGETv9zvN