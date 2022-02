Έκρηξη σε αγωγό φυσικού αερίου στο Χάρκοβο. Πυραυλική επίθεση στα περίχωρα του Κιέβου, διυλιστήριο παραδόθηκε στις φλόγες.

Ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις ανατίναξαν έναν αγωγό φυσικού αερίου στο Χάρκοβο, όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters επικαλούμενο ουκρανούς κυβερνητικούς αξιωματούχους.

Σε βίντεο που δημοσιοποιήθηκε μέσω της πλατφόρμας Telegram, διακρίνεται ένα μεγάλο πύρινο μανιτάρι μετά την έκρηξη.

An oil depot in Vasilkiv near Kyiv is on fire after bombardment by Russian missiles. People are warned to close their windows against toxic smoke https://t.co/rbHEAy6XH4 pic.twitter.com/UiMxpAqM0X