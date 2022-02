Οι ΗΠΑ εκκενώνουν μερικώς την πρεσβεία στην Ουκρανία

Η αμερικανική πρεσβεία στην Ουκρανία διατάζει την αποχώρηση του μη αναγκαίου προσωπικού της

Η αμερικανική πρεσβεία στο Κίεβο έδωσε σήμερα εντολή για την απόσυρση του μη αναγκαίου προσωπικού της, με την Ουάσιγκτον να θεωρεί πιθανό το ενδεχόμενο μιας επικείμενης ρωσικής επίθεσης εναντίον της Ουκρανίας.

«Σήμερα, το υπουργείο Εξωτερικών διέταξε την αποχώρηση των Αμερικανών εργαζομένων, που δεν είναι απαραίτητοι για τις έκτακτης ανάγκης υπηρεσίες της πρεσβείας, λόγω των πληροφοριών που συνεχίζουν να κάνουν λόγο για μια ενίσχυση του ρωσικού στρατού στα σύνορα με την Ουκρανία, ένας δείκτης μιας ενδεχόμενης σημαντικής στρατιωτικής δράσης», αναφέρει η πρεσβεία στο Κίεβο, σε μήνυμά της στο Twitter.

Despite the reduction in diplomatic staff, the core embassy team, our dedicated Ukrainian colleagues, and @StateDept and U.S. personnel around the world will continue relentless diplomatic and assistance efforts in support of Ukraine’s security, democracy, and prosperity.