Στο Σικάγο βάζουν φωτιές στις γραμμές των τρένων: Και έχουν καλό λόγο γι αυτό (vids)

Κρατάνε σε μία θερμοκρασία τις γραμμές ώστε να μπορούν να κινούνται τα τρένα κανονικά, τα οποία περνάνε κανονικά πάνω από τις φωτιές.

Φωτιές στις γραμμές των τρένων, θα δει κανείς στο Σικάγο τους κρύους μήνες και να είστε σίγουροι ότι δεν έχουν προκληθεί από αμέλεια ή από τίποτα πιτσιρικάδες που το έκαναν για πλάκα ή για… μαγκιά.

Είναι μία απόφαση της διοίκησης του προαστιακού του Σικάγο τα τελευταία χρόνια, ώστε τους κρύους και παγωμένους μήνες να αποφεύγεται η διακοπή των δρομολογίων. Κρατάνε σε μία θερμοκρασία τις γραμμές ώστε να μπορούν να κινούνται τα τρένα, τα οποία όπως θα δείτε περνάνε κανονικά πάνω από τις φωτιές.

#BREAKING #USA #IL CHICAGO: RAILWAY TRACKS ON FIRE! It is -15 Celsius (10.5 Fahrenheit) in Chicago, and the city's Rail Network sets the tracks on fire to prevent frost and snow from blocking the switches.

Το «Fox News» είχε εξηγήσει γι αυτό πως είναι η μέθοδος θέρμανσης των τρένων, η οποία εφαρμόζεται από παλιά, από την «Metra», εταιρεία σιδηροδρομικού δικτύου. «Υπάρχουν διακόπτες θέρμανσης που είναι τοποθετημένοι δίπλα στις γραμμές του τρένου για να διατηρούνται ζεστοί όλο το χειμώνα. Δίπλα στους διακόπτες, υπάρχουν καυστήρες αερίου ακριβώς», επεσήμανε ο Μάικλ Γκίλις, Διευθυντής Επικοινωνίας της «Metra»: «Συνολικά διαθέτουμε περίπου 500 διακόπτες στο σύστημά μας και θέλουμε να τους κρατάμε ζεστούς και να κρατάμε την υγρασία μακριά τους γιατί δεν θέλουμε να παγώσουν».

Συμπλήρωσε δε: «Χρησιμοποιούμε κάτι σαν φυσητήρες ζεστού αέρα, σαν πιστολάκι μαλλιών, για να κρατάμε τους διακόπτες ζεστούς. Σε άλλα σημεία, χρησιμοποιούμε ένα ηλεκτρικό μέταλλο, σαν σίδερο για μπούκλες, για να διατηρήσουμε τον διακόπτες σε μορφή μετάλλου».

Here's a look at small fires being lit on railway tracks in Chicago so that they don’t freeze. This method is routinely used to avoid the disruption of train services during the cold winter months pic.twitter.com/zdDAkbWCjY