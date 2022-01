Η Google δεν είναι πλέον η πιο δημοφιλής πλατφόρμα στον κόσμο: Αναλυτικά η λίστα

Ούτε το Facebook, ούτε το Instagram. New kid on the block…

Κι όμως… Στην εκπνοή του 2021, η Google έπεσε από την πρώτη θέση που απολάμβανε ο πλέον δημοφιλής ιστότοπος, καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία που μας δίνει το Cloudflare Radar, το TikTok είναι αυτό που φιγουράρει πλέον στην πρώτη θέση με τα σάιτ δημοτικότητας. Η εφαρμογή που τα τελευταία δύο χρόνια έχει εκτιναχθεί.

Το ΤικΤοκ έκανε την εμφάνισή του για πρώτη φορά ως το πιο δημοφιλές μέσο social media στις 17 Φεβρουαρίου 2021, αλλά αυτό κράτησε μόνο για μία ημέρα. Στη συνέχεια ανέβηκε ξανά ως νούμερο ένα τον Μάρτιο και παρέμεινε στην κορυφή για μερικές ακόμη μέρες.

Το ίδιο συνέβη τον Μάιο και μετά στις 10 Αυγούστου, όταν το TikTok ήταν ο πιο δημοφιλής τομέας τις περισσότερες μέρες, αφήνοντας πίσω του δημοφιλείς πλατφόρμες κοινωνικών μέσων όπως το Facebook.

Βάζοντάς τα σε σειρά δημοτικότητας, το Cloudflare Radar απαρίθμησε:

1) TikTok.com

2) Google.com

3) Facebook.com

4) Microsoft.com

5) Apple.com

6) Amazon.com

7) YouTube.com

8) Netflix.com

9) WhatApp.com

10) Instagram.com

Οι πιο δημοφιλείς πλατφόρμες στο τέλος του 2020 ήταν:

1) Google.com

2) Facebook.com

3) Microsoft.com

4) Apple.com

5) Netflix.com

6) Amazon.com

7) TikTok.com

8) YouTube.com

9) Instagram.com

10) Twitter.com

Οι επιτυχίες για το TikTok δεν σταματούν εδώ, καθώς σύμφωνα με την App Annie, την εταιρεία δεδομένων και αναλυτικών στοιχείων κινητής τηλεφωνίας, δήλωσε ότι στις 25 Δεκεμβρίου, σε όλο το τον κόσμο, το TikTok ήταν το πιο ληφθέν μέσο σε iOS και Google Play. Αυτό σημαίνει ότι όλο και περισσότεροι αποκτούν στα κινητά τους τηλέφωνα τη δημοφιλή εφαρμογή.

Στη συνέχεια, στη λίστα ήταν το Instagram και ακολούθησαν το Facebook, το WhatsApp, το Snapchat και το Facebook Messenger. Το Telegram κατέλαβε την 7η θέση.