Δεν τελειώνουν τα δύσκολα για την Τατιάνα Στεφανίδου: Οι 3 άμεσες αλλαγές και το σενάριο αν δεν πάει καλά

Οι αλλαγές στην εκπομπή της Τατιάνας Στεφανίδου εξαιτίας της χαμηλής τηλεθέασης.

Σε αλλαγές προχωρά η Τατιάνα Στεφανίδου σε μια προσπάθεια να δείξουν σημάδια ανάκαμψης τα πολύ χαμηλά ποσοστά τηλεθέασης του «Power Talk» που αρκετές φορές την προηγούμενη εβδομάδα ήταν χαμηλότερα από του Open και της ΕΡΤ στην απογευματινή ζώνη.

Στην εκπομπή το σκηνικό αλλάζει: Προστίθεται τραπέζι στο οποίο θα κάθεται η παρουσιάστρια με την ομάδα των συνεργατών της αλλά και τους καλεσμένους της εκπομπής. Επίσης ζητήθηκε το φόντο του σκηνικού να είναι πιο φωτεινό άρα και πιο οικείο στο μάτι του κοινού που παρακολουθεί εκείνη την ώρα τηλεόραση.

