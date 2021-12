Μυθική περιουσία από ένα τραγούδι: Πόσα χρήματα βγάζει κάθε χρόνο η Μαράια Κάρεϊ από το All I Want For Christmas

Από το 1994, όταν και κυκλοφόρησε το «All I Want For Christmas» μέχρι και σήμερα, η Αμερικανή τραγουδίστρια έχει χτίσει μια τεράστια περιουσία χάρη σε αυτό το κομμάτι.

Κάθε χρόνο τέτοια εποχή η Μαράια Κάρεϊ έχει την τιμητική της. Εκατομμύρια σπίτια και μαγαζιά σε ολόκληρο τον πλανήτη στολίζουν τα χριστουγεννιάτικα δέντρα τους και βάζουν από πίσω να ακούγεται το πιο διάσημο τραγούδι της. Το All I Want For Christmas.

Μπορεί ορισμένοι να μην το θυμούνται, όμως, το συγκεκριμένο κομμάτι κυκλοφόρησε πριν από 27 χρόνια (το μακρινό 1994) με την 25χρονη τότε Μαράια να εκτοξεύει τη φήμη της, αλλά και την περιουσία της. Μιλώντας για χρήματα, έχεις αναρωτηθεί ποτέ πόσα μπορεί να κερδίζει κάθε χρόνο η τραγουδίστρια από τη Νέα Υόρκη αποκλειστικά από αυτό το τραγούδι;

Σύμφωνα με άρθρο του Economist, μέχρι τον Δεκέμβριο του 2019 η Μαράια Κάρεϊ είχε βάλει στους τραπεζικούς της λογαριασμούς, κάτι παραπάνω από 50.000.000 ευρώ (53 εκατ. για την ακρίβεια) χάρη στο All I Want For Christmas.

Αν τώρα αυτό το ποσό το διαιρέσουμε με τα χρόνια κυκλοφορίας του κομματιού, μάς βγαίνει ένα ποσό λίγο πάνω από τα 2.000.000 ευρώ, τα οποία προστίθεται στον λογαριασμό της τραγουδίστριας κάθε χρόνο, χωρίς να κάνει απολύτως τίποτα. Ή αλλιώς περίπου 176.000 ευρώ το μήνα. Όχι άσχημα, έτσι;

Αξίζει να σημειωθεί ότι το πρώτο επίσημο κλιπ του All I Want For Christmas στο Youtube έχει περισσότερες από 709 εκατ. προβολές, ενώ η επανεκτέλεση του κομματιού που έκανε η Μαράια το 2011 με τον Τζάστιν Μπίμπερ, μετράει περισσότερα από 209 εκατ. views. Όλα αυτά φυσικά φέρουν χρήματα στην τραγουδίστρια, όπως και οι ακροάσεις στο Spotify, αλλά και οι φορές που το κομμάτι παίζει σε κάποια ταινία, σε κάποιο τηλεοπτικό πρόγραμμα ή σε μια διαφήμιση.

Ο ορισμός του «πώς να γίνεις πλούσιος σε λιγότερο από 4 λεπτά». Όση είναι και η διάρκεια του All I Want For Christmas Is You.