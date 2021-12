Πρώτη μέρα στη δουλειά και έλαβε ανεκδιήγητο γράμμα από το αφεντικό της, με τους «11 κανόνες»

Ο πατέρας της νεαρής εργαζόμενης δημοσιοποίησε τους «11 κανόνες» και το ίντερνετ σοκαρίστηκε.

Ένας πατέρας μοιράστηκε το… ιδιόρρυθμο γράμμα που έδωσε στην κόρη του, ο εργοδότης της, μόλις την πρώτη της μέρα στη δουλειά. Ένα γράμμα με τους… «11 κανόνες»! Κάθε ένας κανόνες περίεργος, ιδιαίτερος και καθόλα… αποθαρρυντικός.

Πάμε να τους δούμε:

Ο πρώτος κανόνας λέει: «Η ζωή δεν είναι δίκαιη… Συνηθίστε την»

Δεύτερος κανόνας: «Ο κόσμος δεν νοιάζεται για την αυτοεκτίμησή σου. Ο κόσμος περιμένει από εσένα να καταφέρεις κάτι ΠΡΙΝ νιώσεις καλά με τον εαυτό σου».

Η λίστα συνεχίζεται με παρόμοιο τρόπο:

Κανόνας 3: «ΔΕΝ θα βγάζεις 60.000 δολάρια το χρόνο αμέσως μετά το λύκειο. Δεν θα είσαι αντιπρόεδρος σε εταιρεία με αυτοκίνητο και τηλέφωνο μέχρι να κερδίσεις και τα δύο».

Κανόνας 4: Αν πίστευες ότι ο δάσκαλός σου ήταν σκληρός, περίμενε μέχρι να δεις αφεντικό».

Κανόνας 5: «Το να σερβίρεις μπέργκερ δεν χαλάει η αξιοπρέπειά σου. Οι παππούδες σου είχαν μια διαφορετική λέξη γι αυτό: Το αποκαλούσαν ευκαιρία».

Κανόνας 6: «Αν τα κάνεις χάλια, δεν φταίνε οι γονείς σου, οπότε μην γκρινιάζεις για τα λάθη σου, μάθε από αυτά».

Νιώθετε ήδη μια οργή; Μια απογοήτευση; Και είμαστε ακόμα στο Νο.6. Έχουμε άλλους 5 κανόνες…

Κανόνας 7: «Πριν γεννηθείς, οι γονείς σου δεν ήταν τόσο βαρετοί όσο τώρα. Έγιναν έτσι μετά από την πληρωμή λογαριασμών, το καθάρισμα των ρούχων σου και το να ακούνε από σένα πόσο cool νόμιζες ότι ήσουν. Γι' αυτό, προτού σώσεις το τροπικό δάσος από τα παράσιτα της γενιάς των γονιών σου, δοκίμασε να ξεφορτωθείς τη ντουλάπα στο δωμάτιό σου».

Κανόνας 8: «Το σχολείο σου μπορεί να έχει καταργήσει τους όρους «νικητές» και «ηττημένους», αλλά στη ζωή ΔΕΝ ΕΧΕΙ την παραμικρή ομοιότητα».

Κανόνας 9: «Η ζωή δεν χωρίζεται σε εξάμηνα. Δεν παίρνετε καλοκαιρινές διακοπές και πολύ λίγοι εργοδότες ενδιαφέρονται να σας βοηθήσουν να βρείτε τον εαυτό σας. Κάντε το στη δική σας ώρα».

Κανόνας 10: «Η τηλεόραση ΔΕΝ είναι πραγματική ζωή. Στην πραγματική ζωή οι άνθρωποι πρέπει να φύγουν από το καφέ και να πάνε για δουλειά».

και…

Κανόνας 11: «Να είστε ευγενικοί με τους σπασίκλες. Το πιθανότερο είναι ότι θα καταλήξετε να δουλεύετε για έναν από αυτούς».



Kid recently left her job at a local retailer (which employs mostly 16 year-olds to pay well under min wage).

This is a letter she received from the boss when she arrived on her first day on that job. 🙄 pic.twitter.com/PuWv1X6ZE8