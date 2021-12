O κανόνας των 20 λεπτών που ακολουθούν πάντα οι εκατομμυριούχοι

Ένας απλός κανόνας αποτελεί το μυστικό, που χρησιμοποιούν πολλοί εκατομμυριούχοι, για να πετύχουν τους στόχους τους.

Ο κανόνας των 20 λεπτών είναι ένα από τα πολύ καλά κόλπα, που μπορούμε να «αντιγράψουμε» από τη ζωή των εκατομμυριούχων. Ο Thomas C. Corley, συγγραφέας των «Rich Habits: The Daily Success Habits of Wealthy Individuals» και «Rich Kids: How To Raise Our Kids To Be Happy And Successful In Life», πέρασε πέντε χρόνια μελετώντας αρκετούς εκατομμυριούχους και ανακάλυψε ότι σχεδόν όλοι χρησιμοποιούν τον ίδιο κανόνα στη ζωή και την καριέρα τους, προκειμένου να επιτύχουν περισσότερα πράγματα.

Ο Steve Jobs συνήθιζε να λέει ότι «αφού ο χρόνος που έχουμε είναι περιορισμένος, δεν πρέπει να τον σπαταλάμε ακολουθώντας τα όνειρα των άλλων». Για να κάνουμε πραγματικά τη διαφορά, λοιπόν, σύμφωνα με τον Corley υπάρχουν τρία στοιχεία που δεν πρέπει να αγνοήσουμε.

Το πρώτο είναι ότι πρέπει να ορίσουμε ένα συγκεκριμένο όνειρο (κάτι που να αποτελεί την ιδανική εικόνα της ζωή μας), μετά πρέπει να δημιουργήσουμε ατομικούς στόχους γύρω από αυτό το όνειρο (μικρά βήματα που μας βοηθούν να το πετύχουμε) και, τέλος, πρέπει αναπτύξουμε τις σωστές συνήθειες που, όταν τις κάνουμε καθημερινά, θα μας φέρνουν πιο κοντά σε αυτό που αναζητούμε. Σε αυτό βοηθάει ο κανόνας των 20 λεπτών.

Σύμφωνα με τον Corley «οι καλές συνήθειες είναι σαν τις νιφάδες του χιονιού στην πλαγιά ενός βουνού. Δεν τις παρατηρείς σχεδόν καθόλου, μέχρι να δημιουργήσουν μια πλημμύρα επιτυχιών». Η επιτυχία δεν έρχεται από τη μια μέρα στην άλλη, πρέπει να δουλεύεις καθημερινά προς αυτή την κατεύθυνση και επίσης να είσαι συνεπής στις καλές συνήθεις.

Καθόρισε έναν νέο στόχο, μια νέα συνήθεια, που θέλεις να υιοθετήσεις.

Αφιέρωσε 20 λεπτά την ημέρα σε αυτή τη νέα συνήθεια.

Επανέλαβε αυτή τη συνήθεια καθημερινά για τουλάχιστον 30 ημέρες.

Αυτό μπορεί να είναι 20 λεπτά καθημερινής ανάγνωσης, 20 λεπτά δικτύωσης, 20 λεπτά ακρόασης ενός podcast για θέματα που μπορούν να σε βοηθήσουν, 20 λεπτά συγγραφής ενός βιβλίου. Το σημαντικό είναι να γίνει αυτή η συνήθεια καθημερινή και να διαρκεί τουλάχιστον 20 λεπτά.

Και γιατί να το ακολουθήσεις για 30 μέρες; Ο Corley λέει ότι με αυτόν τον τρόπο ενεργοποιούνται συγκεκριμένα εγκεφαλικά κύτταρα. Έτσι, καθιερώνονται οι ενδείξεις, για να αρχίσει να σχηματίζεται μια νέα συνήθεια και με την πάροδο του χρόνου αυτό γίνεται όλο και πιο εύκολο μέχρι να μοιάζει σχεδόν φυσικό.

Μόλις κατακτήσεις αυτή τη «νέα συνήθεια», μπορείς να αρχίσεις να εστιάζεις στην επόμενη, που θέλεις να κατακτήσεις. Η επιτυχία δεν έρχεται ούτε τυχαία, αλλά ούτε κι από τη μια μέρα στην άλλη. Είναι πολύ πιο εύκολο, λοιπόν, να τη χωρίσεις σε «κομμάτια», προκειμένου να φτάσεις κάποια στιγμή σε αυτό, που κάποτε έμοιαζε μακρινό όνειρο.