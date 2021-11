Ο Παύλος Γερουλάνος στο Reader για τις εκλογές ΚΙΝΑΛ: «Να εκφράσουμε ξανά την μεσαία τάξη και τα λαϊκά στρώματα»

Ο Παύλος Γερουλάνος απαντά στις ερωτήσεις του Reader.gr και προτείνει ένα συγκεκριμένο σχέδιο για την αναγέννηση της χώρας και της παράταξης.

Ένα συγκεκριμένο σχέδιο για την αναγέννηση της χώρας και της Παράταξης προτείνει ο υποψήφιος Πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής Παύλος Γερουλάνος στη συνέντευξή του στο Reader. Ο κ. Γερουλάνος υποστηρίζει πως το μεγάλο στοίχημα για το ΚΙΝΑΛ είναι να ανανεώσει τις πολιτικές του και να βρει πάλι το δρόμο των ριζοσπαστικών αλλαγών και βέβαια να θυμηθεί ποιους εκπροσωπεί, τη μεσαία τάξη και λαϊκά στρώματα. Δηλώνει επίσης πως ο ίδιος δεν έφυγε ποτέ από την παράταξη, αφού - όπως λέει - όταν δεσμεύεται κάπου δεν εγκαταλείπει ποτέ.

Γιατί πρέπει να προτιμήσουν εσάς οι ψηφοφόροι του Κινήματος Αλλαγής και όχι έναν από τους συνυποψηφίους σας; Εσείς δεσμεύεστε να παραμείνετε στο κόμμα εάν βγείτε ηττημένος από τη διαδικασία;

Πιστεύω ότι η παράταξη χρειάζεται ηγεσία που συνδυάζει την πολιτική πρόταση με την εμπειρία τόσο στην αγορά όσο και στη Διοίκηση. Αυτά φέρνει η υποψηφιότητά μου. Πιο συγκεκριμένα, αυτό που προτείνω είναι ένα συγκεκριμένο, μελετημένο σχέδιο για την Αναγέννηση της χώρας και της παράταξης. Ένα σχέδιο που επεξεργάζομαι χρόνια με εξαιρετικούς συνεργάτες και φορείς της κοινωνίας. Ένα σχέδιο που γνωρίζοντας από μέσα ως ιδιοκτήτης επιχείρησης την αγορά αλλά και ως Υπουργός τις αδυναμίες της διοίκησης, ξέρω ότι μπορεί να γίνει. Μιλάει για την ριζική μεταρρύθμιση του διοικητικού μοντέλου της χώρας, που μας έχει χρεοκοπήσει ξανά και ξανά. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να διοχετεύουμε τις εξουσίες και τον πλούτο σε λίγους, και να περιμένουμε να έχουμε ευημερία για τους πολλούς. Πρέπει να αποσυγκεντρώσουμε την εξουσία σε θεσμούς, όπως είναι τα πανεπιστήμια, οι ΟΤΑ, τα επιμελητήρια, και μέσω περιφερειακών προγραμμάτων να τους αφήσουμε να συνεργαστούν με διαφάνεια και λογοδοσία έτσι ώστε να παραμείνουν τα χρήματα στις τοπικές κοινωνίες. Αντί να πηγαίνουν τα χρήματα σε μία κλειστή ομάδα επιχειρηματιών, που επενδύουν χωρίς ρίσκο γιατί τα συμφέροντα τους τα έχουν εξασφαλισμένα στο εξωτερικό, να στηρίξουμε τους Έλληνες που θέλουν να δημιουργήσουν μέσω θεσμών που θα λογοδοτούν στους ίδιους. Τέλος, προσωπικά παρέμεινα και θα παραμείνω πάντα στο ΠΑΣΟΚ, υπερασπίστηκα το όνομα και τα σύμβολα του όταν όλοι ήθελαν να τα αλλάξουν εδώ και χρόνια. Όταν δεσμεύομαι κάπου, δεν το εγκαταλείπω ποτέ.

Στην Ευρώπη η Σοσιαλδημοκρατία κερδίζει έδαφος. Ποια στοιχεία ευρωπαϊκών σοσιαλδημοκρατικών κομμάτων έχετε εντοπίσει που θα μπορούσαν να υιοθετηθούν στο πρόγραμμα του Κινήματος Αλλαγής;

Η σοσιαλδημοκρατία στην Ευρώπη είναι σε αναζήτηση. Έγινε μέρος μίας λάθος πολιτικής, και μετά αδιέξοδης διαχείρισης της κρίσης που δημιουργήθηκε. Υπάρχουν πολλές καινούργιες ιδέες και φωνές, πολλές από αυτές έρχονται και από την Αμερική. Το μεγάλο στοίχημα είναι το πώς θα ανανεώσουμε τις πολιτικές μας και θα βρούμε πάλι τον δρόμο των ριζοσπαστικών αλλαγών. Να θυμηθούμε ποιους εκπροσωπούμε. Εκπροσωπούμε τη μεσαία τάξη και τα λαϊκά στρώματα, εργαζόμενους ανθρώπους, όχι το κεφάλαιο. Η επιτυχία τόσο του SPD στη Γερμανία όσο και του Biden στην Αμερική ήταν ότι επικεντρώθηκαν στο να κερδίσουν ακριβώς αυτούς τους ανθρώπους, έγιναν εκφραστές τους.

Προτεραιότητα μας λοιπόν πρέπει να είναι η σύνθεση μιας ευρείας προοδευτικής συμμαχίας. Μιας συμμαχίας που ξεκινάει από τους νέους ακτιβιστές για τα δικαιώματα, την κλιματική αλλαγή, τη διαχείριση της εργασίας και του ελεύθερου χρόνου την εποχή της τεχνολογίας, περνάει από τα συνδικάτα και τους εκπροσώπους τους, και καταλήγει στη μέση ελληνική οικογένεια. Αυτή η συμμαχία πρέπει να είναι όσο πιο συμπεριληπτική γίνεται και ένας ηγέτης οφείλει να μπορεί να ηγηθεί αυτής της πολυφωνίας.

Με δεδομένο ότι οι επόμενες εκλογές θα διεξαχθούν με το σύστημα της απλής αναλογικής, δεσμεύεστε πως δεν ενδιαφέρεστε για συνεργασία με το ΣΥΡΙΖΑ ακόμη κι αν το ΚΙΝΑΛ είναι δεύτερο κόμμα;

Ο στρατηγικός μας στόχος είναι σαφής: First we take Manhattan, then we take Berlin, όπως λέει και ο Cohen. Πρώτα να κυριαρχήσουμε πολιτικά επί του ΣΥΡΙΖΑ και ύστερα εκλογικά επί της Ν.Δ. Μιλάμε για ανατροπή των πολιτικών συσχετισμών για να θέτουμε εμείς τους όρους. Γιατί προσωπικά, μου αρέσει να συνεργάζομαι αλλά πολιτικά δεν υπάρχει περιθώριο συνεργασίας με δυνάμεις της συντήρησης. Όπως ανέφερα, θέτω ως απόλυτη προτεραιότητα την αποσυγκέντρωση της εξουσίας και την αλλαγή του μοντέλου που ακολουθούμε μέχρι τώρα. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κόμμα που ούτε στα εσωτερικά του δεν αποσυγκεντρώνει την εξουσία, αφήνοντας ένα 3% να διαφεντεύει ολόκληρο το κόμμα. Ως αντιπολίτευση είναι ανεπαρκής και ιδεοληπτική, ενώ ως κυβέρνηση προσπάθησε να καπελώσει όλους τους θεσμούς που εγώ θέλω να απελευθερώσουμε για να μπορέσουμε να σταθούμε στα πόδια μας.

Τι διδάγματα αντλήσατε για την πολιτική στη διετία που διατελέσατε υπουργός Πολιτισμού & Τουρισμού; Και ποια λάθη δεν θα επαναλαμβάνατε σήμερα;

Πρώτον, ότι είναι σημαντικό να είσαι συνεπής με τις αρχές και τις αξίες σου. Μου έκανε εντύπωση μετά τη θητεία, το πόσοι θυμούνταν και θυμούνται το γεγονός ότι παραιτήθηκα λόγω ευθιξίας, μετά την κλοπή στο μουσείο της Αρχαίας Ολυμπίας. Ακόμη και σήμερα μου το αναφέρουν. Ίσως γιατί οι πολιτικές παραιτήσεις στην Ελλάδα σπανίζουν, κανείς δεν αναλαμβάνει τις ευθύνες του. Δεύτερον, ότι το κλειδί στην επιτυχία είναι πάντα η ομάδα. Η ομαδική δουλειά. Εμείς ό,τι πετύχαμε, το πετύχαμε με ομαδική δουλειά. Έτσι κάναμε ξανά την Λυρική και την ΕΡΤ πλεονασματικές, έτσι προωθήσαμε τον ελληνικό τουρισμό και βάλαμε τις βάσεις για έκρηξη αφίξεων, έτσι δημιουργήθηκε το Μητρώο Φορέων ώστε κάθε χρηματοδότηση στον πολιτισμό να γίνεται με διαφάνεια. Με σεβασμό στους υπαλλήλους του υπουργείου και στις δομές, με μείωση των υπογραφών που χρειάζονταν για να γίνει ένα απλό πράγμα. Τρίτον, ότι όταν αντιλαμβανόμαστε τον πολιτισμό σε όλες του τις διαστάσεις, την οικουμενική, την αναπτυξιακή, τότε μπορούμε να τον μετουσιώσουμε σε πολιτισμικό, κοινωνικό και οικονομικό πλούτο για τη χώρα. Κάτι που δεν γίνεται σήμερα, πνίγεται και αυτό στον υπερσυγκεντρωτισμό του δήθεν «επιτελικού» κράτους. Αν είχα ξανά την ευκαιρία θα έδινα και εγώ πολύ μεγαλύτερη έμφαση σε αυτό σήμερα από ό,τι πρόλαβα να κάνω στα 2,5 χρόνια της θητείας μου. Θα ήθελα να είχα πιέσει και τον εαυτό μου και την κυβέρνησή μου περισσότερο προς αυτή την κατεύθυνση. Είναι κομβικό, είναι στρατηγικό για τη χώρα.

Πώς σκέφτεστε το Κίνημα Αλλαγής εάν εκλεγείτε Πρόεδρος; Και πώς σκοπεύετε να αξιοποιήσετε στελέχη όπως τον πρώην Πρωθυπουργό ή τους άλλους συνυποψηφίους σας;

Όπως οργώνουμε όλοι οι υποψήφιοι την Ελλάδα και γεμίζουμε μεγαλύτερους και μικρότερους χώρους, έτσι θέλω και το Κίνημα Αλλαγής να οργώνει κάθε μέρα κάθε γωνιά της χώρας μετά τις κάλπες του Δεκέμβρη. Πιστεύω ότι έχει έρθει η ώρα για το Κίνημα Αλλαγής να εκφράσει ξανά την μεσαία τάξη και τα λαϊκά στρώματα. Υπάρχει ο πολιτικός χώρος για να γίνει αυτό. Αυτή τη στιγμή, μία πολύ μεγάλη μερίδα προοδευτικού κόσμου που είτε έχει απομακρυνθεί από τις κάλπες συνολικά, είτε από την παράταξη, δεν νιώθει ότι εκπροσωπείται από τα δύο μεγάλα κόμματα, τα οποία, ως συντηρητικά είναι κολλημένα σε ένα απολιθωμένο μοντέλο διακυβέρνησης. Άνθρωποι εργατικοί, της δημιουργίας, που ενδιαφέρονται και συμμετέχουν τοπικά ή θεματικά αλλά έχουν απογοητευτεί από την κεντρική πολιτική σκηνή. Το στοίχημά μας είναι να εμπνεύσουμε αυτούς τους ανθρώπους. Να επανασυνδεθούμε με την πολύπαθη μεσαία τάξη και τα λαϊκά στρώματα. Τον κόσμο της εργασίας, της νέας δημιουργίας, του πολιτισμού, των αγροτών, των επιστημόνων. Για να γίνει αυτό, προτεραιότητα μου είναι ένας προσυνεδριακός διάλογος ουσίας, που θα μεταφράσει τις θέσεις και τις αξίες του ΠΑΣΟΚ σε προτάσεις για τα σημερινά, φλέγοντα ζητήματα, και θα οδηγήσει σε μία αλλαγή καταστατικού που θα κάνει το κόμμα μας πιο ανοιχτό στην κοινωνία, με ουσιαστικές τομές. Στη συνέχεια, θα εξορμήσουμε σε όλη την Ελλάδα για να ενεργοποιήσουμε ξανά τα χιλιάδες άξια στελέχη μας. Σε ένα κόμμα με καθαρό σχέδιο και ανοιχτές διαδικασίες, όλα τα άξια στελέχη, και φυσικά οι συνυποψήφιοι μου, θα έχουν θέση και λόγο. Ισχύς εν τη ενώσει.

Εσείς τι περιεχόμενο δίνετε στον όρο «προοδευτική διακυβέρνηση» σήμερα;

Προοδευτική είναι η διακυβέρνηση που δείχνει εμπιστοσύνη στους πολίτες, δίνοντας τους τα εργαλεία για να δημιουργήσουν βασισμένοι στις δικές τους δυνάμεις, που δεν αφήνει κανέναν πίσω. Μία διακυβέρνηση που μας εξασφαλίζει έξι βασικά δικαιώματα, τα οποία μας επιτρέπουν να βασιζόμαστε στις δικές μας δυνάμεις: Το δικαίωμα να είμαστε ίσοι απέναντι στους νόμους και το κράτος. Το δικαίωμα να συμμετέχουμε και να συνδιαμορφώνουμε το μέλλον μας. Το δικαίωμα να ολοκληρωνόμαστε σαν Άνθρωποι μέσα από την Παιδεία και τον Πολιτισμό. Το δικαίωμα να δημιουργούμε πολιτισμικό, κοινωνικό και οικονομικό πλούτο. Το δικαίωμα να προγραμματίζουμε το μέλλον μας με ασφάλεια. Και το δικαίωμα να εκπροσωπούμαστε αποτελεσματικά εκεί που παίρνονται αποφάσεις για εμάς εκτός των εθνικών συνόρων. Τα δικαιώματα αυτά λειτουργούν συμπληρωματικά: για παράδειγμα, δεν μπορείς να έχεις δημιουργία χωρίς ασφάλεια, ισότητα χωρίς συμμετοχή. Το πολιτικό περιεχόμενο του τι εστί Πρόοδος σήμερα το δουλεύω πολλά χρόνια, είναι αναπόσπαστο κομμάτι του σχεδίου μας για την Αναγέννηση της χώρας.