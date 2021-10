Εκλογές ΚΙΝΑΛ: Υποψήφιος ο Παύλος Γερουλάνος!

Ραγδαίες οι εξελίξεις στο Κίνημα Αλλαγής, με τον Παύλο Γερουλάνο να είναι ο νέος «παίκτης» στη μάχη των εσωκομματικών εκλογών μετά την απόσυρση της υποψηφιότητας από την Φώφη Γεννηματά!

Ο πρώην Υπουργός Πολιτισμού της Κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ, του Γιώργου Παπανδρέου και νυν επικεφαλής του «Αθήνα Είσαι Εσύ» είναι το νέο πρόσωπο που θα συμπληρώσει το «καρέ» των υποψηφιοτήτων στο Κίνημα Αλλαγής ενόψει των εκλογών του Δεκεμβρίου (ενώ παραμένει ανοιχτό αν τελικά θα υπάρξει και υποψηφιότητα Κεγκέρογλου).

Ένα... καρέ που φάνηκε να σπάει όταν προ διημέρου εντελώς αιφνιδιαστικά η πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ, Φώφη Γεννηματά απέσυρε την υποψηφιότητά τους για να δώσει την μεγάλη μάχη στο σοβαρό πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει. Ο Παύλος Γερουλάνος πήρε την απόφαση να διεκδικήσει την προεδρία και μέσω της ανακοίνωσης, μεταξύ άλλων ζητάει και παράταση στο θέμα της συγκέντρωσης των υπογραφών.

Το όνομα του άλλοτε Υπουργού, όλους τους περασμένους μήνες... πλασάρονταν ανάμεσα στους μνηστήρες του προεδρικού θώκου, αλλά τελικά δεν ήταν ανάμεσα σε αυτά των Νίκου Ανδρουλάκη, Ανδρέα Λοβέρδου και Χάρη Καστανίδη.

Η τροπή που πήρε το ζήτημα των εσωκομματικών εκλογών μετά την ανακοίνωση της κυρίας Γεννηματά, άλλαξε και τα πλάνα του Παύλου Γερουλάνου που προφανώς θεωρεί πως σχηματίζεται πλέον μια «δεξαμενή ψηφοφόρων» του Κινήματος που δεν εκφράζεται με καμία από τις παραπάνω υποψηφιότητες.

Θα πρέπει να τονιστεί πως ο κ. Γερουλάνος είναι υπέρμαχος της λογικής «επιστροφή σε όνομα και σύμβολα ΠΑΣΟΚ» (σ.σ βασικό ατού και της προεκλογικής εκστρατείας του Ανδρέα Λοβέρδου) αφού και στο παρελθόν τόσο μέσα από συνεντεύξεις του, όσο και με παρουσίες στα συνέδρια, τόνιζε πως «εγώ δεν ντρέπομαι να λέω πως είμαι ΠΑΣΟΚ. Ημούν, είμαι και θα είμαι πάντα».

Αναλυτικά η επιστολή Γερουλάνου με την οποία γνωστοποιεί την υποψηφιότητα του αναφέρει:

«Συντρόφισσες και σύντροφοι,

Οι εξελίξεις αναφορικά με την Πρόεδρό μας, Φώφη Γεννηματά, έχουν αγγίξει κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα. Στεκόμαστε όλοι δίπλα της στη νέα μάχη που δίνει, με πίστη ότι θα την κερδίσει, διότι ξέρει να κερδίζει.

Η μη συμμετοχή της στη διαδικασία εκλογής Προέδρου στο Κίνημα Αλλαγής, είναι μια ιδιαίτερα δυσάρεστη εξέλιξη. Το κενό που αφήνει είναι πολιτικό και είναι σημαντικό.

Όλα αυτά τα χρόνια, η Φώφη Γεννηματά, έδωσε σκληρές μάχες κάτω από αντίξοες συνθήκες, κράτησε το κόμμα αυτόνομο, υπερασπιζόμενη την ανάγκη για ενότητα και συνέχεια στον χώρο. Κράτησε τους ιστορικούς δεσμούς της Παράταξης με τα κοινωνικά κινήματα όπως το αυτοδιοικητικό και το συνδικαλιστικό, θεσμών που πορεύτηκαν μαζί με το ΠΑΣΟΚ και έφεραν την πολιτική πιο κοντά στην κοινωνία. Παρά τις όποιες διαφωνίες μπορεί κάποιος να έχει μαζί της, η παρουσία της συμβολίζει τη γέφυρα της σημερινής Προοδευτικής Παράταξης με την ιστορία της και εγγυάται τις αρχές και τις αξίες του Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κινήματος μέσα στο πλαίσιο του Κινήματος Αλλαγής.

Η μη συμμετοχή της προέδρου Φώφης Γεννηματά σε αυτήν τη διαδικασία περιορίζει την αντιπροσώπευσή μας στην κοινωνία και είναι σημαντικός και ορατός ο κίνδυνος να στερηθεί η διαδικασία τη συμμετοχή πολιτών οι οποίοι συναποτελούν ένα πολιτικό δυναμικό που έχουμε ανάγκη πιο πολύ από ποτέ.

Ακόμα περισσότερο δε, όταν οι εθνικές εκλογές που έχουμε μπροστά μας είναι εξαιρετικά κρίσιμες για τον τόπο μας. Το διακύβευμά τους αφορά το μέλλον και στην πορεία της χώρας, αν θα την οδηγήσουμε σε ένα νέο, αειφόρο και δίκαιο μοντέλο κοινωνικής και οικονομικής προόδου ή θα αφεθεί στη διαχείριση παρωχημένων συνταγών και συμφερόντων που οδήγησαν ξανά και ξανά τη χώρα στη χρεοκοπία και την παρακμή.



Για όλους τους πιο πάνω λόγους, η εκλογή νέου προέδρου είναι κρίσιμη και για το μέλλον αλλά και για τον προσανατολισμό της Προοδευτικής Παράταξης. Οφείλουμε στην κοινωνία να εκφράσουμε ένα σύγχρονο, άμεσο και ουσιαστικό πολιτικό πλαίσιο που να αφορά κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα και όχι να αρκεστούμε στη στήριξη συντηρητικών δυνάμεων, σε όποια μεριά του πολιτικού φάσματος και αν βρίσκονται.

Προφανώς, όλες και όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι η κρισιμότητα των εθνικών εκλογών δεν αφήνει πολυτέλεια χρόνου και ότι οι διαδικασίες στο Κίνημα Αλλαγής πρέπει να τρέξουν γρήγορα. Όμως, κάθε προσπάθεια να κλείσει η διαδικασία εσπευσμένα, θα κοστίσει στο Κίνημα Αλλαγής πολλαπλάσια.

Στόχος μας τώρα είναι να προσθέσουμε ενέργεια, να ανοιχτούμε στην κοινωνία, να ακούσουμε όλους και όλες, παλιούς και νέους συντρόφους, να διευρύνουμε την παράταξή μας, να μιλήσουμε για το παρόν και το μέλλον, να κάνουμε μια νέα αρχή. Να μετατρέψουμε τις σημερινές δυσκολίες της παράταξης σε μια νέα προοπτική, σε ένα καλύτερο μέλλον για την Πατρίδα.

Κανείς δεν περισσεύει στην ιστορική αυτή εκλογική πορεία και κάθε νέα υποψηφιότητα θα βοηθήσει στο νέο ξεκίνημα που όλοι επιθυμούμε.

Λαμβάνοντας υπόψη τα πλαίσια που σας παρουσίασα, συντρόφισσες και σύντροφοι, ζητώ εύλογη χρονική παράταση για τη συλλογή του απαραίτητου αριθμού υπογραφών ώστε να έχω τυπικά και ουσιαστικά την ευκαιρία να συμμετάσχω ως υποψήφιος στην εκλογική διαδικασία. Και αν το κρίνετε δυνατό, την επιμήκυνση της προεκλογικής διαδικασίας για να δοθεί η δυνατότητα πολιτικού διαλόγου με την κοινωνία, ώστε να προκύψουν απαντήσεις τέτοιες, που θα μας καταστήσουν ξανά κυρίαρχη δύναμη αλλαγής.

Τώρα είναι η ώρα που πρέπει όλοι μαζί να συνθέσουμε και να ενώσουμε τις δυνάμεις εκείνες που μπορούν να δώσουν προοπτική στην Παράταξη και ελπίδα στις Ελληνίδες και τους Έλληνες, ότι οι προοδευτικές δυνάμεις είναι εδώ, δημιουργικές και έτοιμες να ηγηθούν και να παλέψουν για το μέλλον που έχει ανάγκη ο τόπος.

Με τιμή,

Παύλος Γερουλάνος».