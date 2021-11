Ελεύθερος σκοπευτής αποκάλυψε πως σκότωσε έναν άνθρωπο στα 2,5 χιλιόμετρα (vid)

O Craig Harrison εξιστόρησε πως κατάφερε να πετύχει δύο Ταλιμπάν που βρίσκονταν σε απόσταση 2,5 χιλιομέτρων.

Ο Craig Harrison είναι ελεύθερος σκοπευτής και έχει στο ενεργητικό του τις πιο μακρινές επιτυχημένες βολές στον κόσμο. Και όταν λέμε μακρινές, εννοούμε πολύ μακρινές, καθώς ο στόχος του βρισκόταν σε απόσταση μεγαλύτερη των 2 χιλιομέτρων.

Ο Βρετανός στρατιώτης λοιπόν μίλησε για αυτές τις βολές στην εκπομπή «Anything Goes With James English» στο Youtube, εξιστορώντας τι είχε συμβεί εκείνη την ημέρα στο Αφγανιστάν.

«Αυτό που δεν γνωρίζουν πολλοί για εκείνες τις βολές είναι πως δεν ήμουν ξαπλωμένος. Ήμουν όρθιος με την πλάτη στον τοίχο», ενώ μιλώντας για το χρονικό της επιχείρησης τόνισε: «Από το σημείο που βρισκόμουν μπορούσα να δω όλους τους Ταλιμπάν στο χωριό, να περιμένουν να επιτεθούν στο περίπολο που ετοιμαζόταν να μπει μέσα. Τους ενημέρωσαν οτι θα τους χτυπούσαν σε ένα λεπτό».

Στη συνέχεια άρχισε να μιλάει για τις βολές του. «Έριξα την πρώτη, είδα που προσγειώθηκε η σφαίρα και μετά πυροβολούσα ξανά και ξανά. Έριξα 9 βολές και χτύπησα τον τοίχο που ήταν πίσω μου», είπε αρχικά.

Αμέσως μετά όμως παρατήρησε οτι δύο Ταλιμπάν ήταν σε ένα ψηλό σημείο, σε απόσταση 2,5 χιλιομέτρων, όπου είχε πυροβολήσει το πρωί. «Έπρεπε να το κάνω γιατί οι άνδρες μου θα σκοτωθούν. Έριξα λοιπόν τον πρώτο πυροβολισμό και αστόχησα. Είδα να χτυπάει ακριβώς μπροστά του. Είδα έναν άνδρα να σηκώνεται και πυροβόλησα ξανά. Η σφαίρα έκανε 6 δευτερόλεπτα για να πάει εκεί», ενώ χτυπώντας το στήθος του έδειξε που τον βρήκε.

«Ένας δεύτερος τύπος όμως εξακολουθούσε να πυροβολεί. Σηκώθηκα και έριξα τρίτο πυροβολισμό και αμέσως μετά έριξα ξανά. Είχα δύο σφαίρες στον αέρα την ίδια στιγμή. Η τρίτη αστόχησε, αλλά η τέταρτη τον χτύπησε στο πλάι», συμπλήρωσε, χωρίς να κοκορεύεται για την επίδοσή του αυτή.

«Ακόμα και σήμερα λέω πως ήταν τυχαίο. Προσπαθούσα να σώσω τα 12 παιδιά και να τα βάλω από τα σκ@τ@. Δεν ήξερα καν την απόσταση», είπε.