Ο κωφός οδηγός Uber που έχει «σκλαβώσει» όλο το ίντερνετ!

Ο Onur είναι ένας από τους πολλούς κωφούς οδηγούς στην Uber και καλωσορίζει τους πελάτες τους με ένα σημείωμα.

Ήταν μια συνηθισμένη μέρα για τον Jeremy. Κάλεσε «Uber» για να πάει στη δουλειά του, επιβιβάστηκε στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου, μέχρι που το μάτι του έπεσε σε ένα σημείωμα που είχε αφήσει ο οδηγός. Το όνομά του ήταν Onur και καλωσόριζε τους πελάτες με έναν μοναδικό τρόπο, εξηγώντας παράλληλα πως ήταν κωφός…

I have just entered the most wholesome Uber of my entire life. Big ups, Onur, absolute hero ❤️ pic.twitter.com/lID9Mn7pqF

«Αν θέλετε να μου πείτε κάτι, στείλτε μου παρακαλώ μήνυμα ή όταν σταματήσουμε μπορείτε να γράψετε στο σημειωματάριο και να μου το δείξετε» ανέφερε στο σημείωμά του και στη συνέχεια συμβούλευε: «Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το καλώδιο AUX για να παίξετε τη δική σας μουσική», προσθέτοντας, «αν έχεις κάτι με δυνατό μπάσο, θα το απολαύσω κι εγώ».

Στον ίδιο φιλικό τόνο, ο Ονούρ κατέληξε: «Ευχαριστώ για την ανοχή σας μαζί μου και να έχετε μια υπέροχη μέρα».

Αν σας παραξενεύει ή δεν το γνωρίζετε, να αναφέρουμε πως υπάρχουν διάφορα επίπεδα κώφωσης. Το να είσαι κωφός δεν σημαίνει απαραίτητα ότι δεν μπορεί να ακούσει μουσική.

Σύμφωνα με το Blog Assistive Technology, ο «βόμβος που παράγεται με το χτύπημα μιας χορδής μπάσου ή το «μπουμ» των ντραμς μπορεί να γίνει αισθητός πολύ εύκολα από κωφούς, επιτρέποντάς τους να αισθανθούν τη μουσική μέσω ενός «συνδυασμού δονήσεων και στίχων». Εξ ου και η προτίμηση του Onur για ένα δυνατό μπάσο.

Το tweet του Τζέρεμι και η γνωστοποίηση της ιστορίας του Onur μέσω αυτού, έγινε γρήγορα viral, συγκεντρώνοντας περισσότερα από 50.000 likes.

Shout out all the people who think I’ve ‘stolen’ this tweet but most of all shout out, Onur. Absolute gent pic.twitter.com/INk2x77SoY