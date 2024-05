Η Tyla κέρδισε τις εντυπώσεις στο Met Gala: Το φόρεμα από άμμο ήταν η πιο τρελή ιδέα που παρουσιάστηκε (vid)

Το φόρεμα της Tyla ξεπέρασε την απλή μόδα και αιχμαλώτισε τις καρδιές όσων παρακολούθησαν το Met Gala 2024.

Καθώς άνοιξε η αυλαία του Met Gala 2024, ο κόσμος παρακολουθούσε με δέος τις διασημότητες να κοσμούν το κόκκινο χαλί με μια εντυπωσιακή σειρά από δημιουργίες μόδας. Ανάμεσα στις πολλές αξέχαστες εμφανίσεις της βραδιάς, μία ξεχώρισε για την καινοτόμο ιδέα της και την ομορφιά της που κόβει την ανάσα: Η παρουσία της Tyla για τον ενδυματολογικό κώδικα «ο κήπος του χρόνου».

Ενώ άλλες παρευρισκόμενες αγκάλιασαν τα λουλουδάτα μοτίβα, η Tyla έκανε ένα τολμηρό βήμα, αγκαλιάζοντας το θέμα του ίδιου του χρόνου για το ντεμπούτο της στο Met Gala. Η Νοτιοαφρικανή τραγουδίστρια καθήλωσε τους θεατές με ένα μαγευτικό φόρεμα Balmain, σχεδιασμένο από τον καλλιτεχνικό διευθυντή του οίκου, Olivier Rousteing.

I am completely blown away by the molded sand look Olivier Rousteing put on Tyla for her Met Gala debut… it has everything a good Met look needs: it’s unexpected, visually stunning and fits both the celebrity and the theme perfectly!! Tens across the board!! pic.twitter.com/JTkOzjdDfB