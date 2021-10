Tomb Raider: 25 χρόνια περιπέτειας με την Lara Croft (vids)

Η δημοφιλής σειρά παιχνιδιών Tomb Raider έκλεισε αισίως τα 25 χρόνια και το Gazzetta κάνει ταξίδι στο παρελθόν.

H σειρά Tomb Raider αποτελεί σημείο αναφοράς για τα videogames και είναι το πρώτο σημαντικό franchise με γυναίκα πρωταγωνίστρια. Η Lara Croft έγινε το απόλυτο sex symbol για τους gamers των περασμένων δεκαετιών και αποτέλεσε το αντίπαλον δέος για τον Indiana Jones, αφού στο μεγαλύτερο μέρος των περιπετειών της καλείται να μπει σε μπουντρούμια και σε κατακόμβες, αποφεύγοντας τους κινδύνους και προσπαθώντας να ανακαλύψει και να ανακτήσει σπάνια αντικείμενα.

Η σειρά ανήκει στο χώρο των action adventures και δημιουργήθηκε από την βρετανική ομάδα Core Design που άνηκε αρχικά στην Eidos Interactive και από το 2009 στην Square Enix, μετά και από τη σχετική εξαγορά.

Το πρώτο παιχνίδι ξεκίνησε να αναπτύσσεται το 1994 και κυκλοφόρησε τελικά στις 25 Οκτωβρίου του 1996 και έκτοτε έχουμε δει πάρα πολλά και διαφορετικά games σε πάνω από 30 πλατφόρμες. Η Lara Croft έγινε μία από τις πλέον αναγνωρίσιμες πρωταγωνίστριες videogames και κέρδισε ακόμη και θέση στο Walk of Game και στα Ρεκόρ Γκίνες.

To αρχικό concept του τίτλου ήταν να φτιαχτεί ένα παιχνίδι με άντρα πρωταγωνιστή από τον δημιουργό Τόμπι Γκαρντ, αλλά ο συνιδρυτής της Core Design, Τζέρεμι Χελθ-Σμιθ φοβήθηκε τις ομοιότητες με τον Ιντιάνα Τζόουνς και έτσι προέκυψε η Lara Croft. Η επιτυχία για το παιχνίδι ήρθε άμεσα, οπότε οι πολλές συνέχειες ήρθαν σχεδόν… στον αυτόματο, μέχρι που τα πρώτα προβλήματα εμφανίστηκαν στο The Angel of Darkness, όταν και η ομάδα είχε χωριστεί στα δύο για να υποστηρίξει όλες τις πλατφόρμες της εποχής.

Μετά την αποτυχία αυτή, η Eidos αποφασίζει να αλλάξει χέρια στον τίτλο, δίνοντάς τον στην Crystal Dynamics (Legacy of Kain) από το 2003 κι έπειτα. Το Tomb Raider Legend που ακολουθεί (και είναι το πρώτο από μία νέα τριλογία που θα λειτουργήσει στη λογική reboot) καταφέρνει να αποσπάσει θετικές κριτικές και το franchise δείχνει να σώζεται.

Το 2009, η Square Enix εξαγοράζει την Eidos και την μετονομάζει σε Square Enix Europe, αλλά η σειρά δεν αλλάζει studio και παραμένει στην Crystal Dynamics. Τα παιχνίδια κυκλοφορούν πλέον ως Lara Croft και μετά από κάποια χρόνια η σειρά επιστρέφει με ένα πλήρες reboot και απλά τον τίτλο “Tomb Raider” το 2013.

Έκτοτε ακολουθούν τα Rise of the Tomb Raider και Shadow of the Tomb Raider που συνεχίζουν να λαμβάνουν θετικές κριτικές για το πόσο πιο «σκοτεινή» έκαναν την περιπέτεια της Lara Croft. Μένει πλέον να δούμε τι μας επιφυλάσσει το μέλλον, αφού η Crystal Dynamics έχει δηλώσει πως θα δημιουργήσει ένα νέο παιχνίδι που θα συνδυάζει στοιχεία και από τις 3 εποχές της σειράς.

Ας δούμε μερικά από τα πιο σημαντικά παιχνίδια της σειράς.

Tomb Raider (από 25/10/96 σε SEGA Saturn, PC, PlayStation, MacOS, N-Gage, iOS, Android)





Tomb Raider II (από 21/11/97 σε PC, PlayStation, MacOS, iOS, Android)





Tomb Raider III (από 20/11/98 σε PC, PlayStation, MacOS)





Tomb Raider: The Last Revelation (από 22/11/99 σε PC, PlayStation, Dreamcast, MacOS)



Tomb Raider Chronicles (από 17/11/00 σε PC, PlayStation, Dreamcast, MacOS)





Tomb Raider: The Angel of Darkness (20/06/03 σε PC, PS2, OS X)





Tomb Raider: Legend (από 07/04/06 σε PC, GBA, GameCube, Nintendo DS, PS2, PS3, PSP, Xbox, Xbox 360)





Tomb Raider: Anniversary (από 01/06/07 σε PC, PlayStation, PS2, PS3, Xbox 360, Wii, OS X)



Tomb Raider: Underworld (από 18/11/08 se PC, N-Gage, Nintendo DS, OS X, PS2, PS3, Wii, Xbox 360)



Tomb Raider (από 05/03/13 σε PC, PS3, PS4, Xbox 360, OS X, Linux, PS5, Xbox Series X/S)



Rise of the Tomb Raider (από 10/11/15 σε PC, PS4, PS5, Xbox 360, Xbox One, MacOS, Linux)



Shadow of the Tomb Raider (από 14/09/18 σε PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S)



