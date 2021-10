Οι Rolling Stones αναγκάζονται να αποσύρουν το «Brown Sugar» επειδή αναφέρεται στη σκλαβιά (vid)

Μετά από 50 χρόνια οι Rolling Stones αποφάσισαν να αποσύρουν το «Brown Sugar» έπειτα από όσα άκουγαν σχετικά με τους στίχους του.

Ο Μικ Τζάγκερ και ο Κιθ Ρίτσαρντς ανακοίνωσαν ότι οι Rolling Stones θα σταματήσουν να παίζουν το τραγούδι «Brown Sugar» λόγω των αναφορών των στίχων του στη δουλεία.

Το συγκρότημα που βρίσκεται σε μια περιοδεία 13 ημερών στις ΗΠΑ δεν έχει παίξει το συγκεκριμένο τραγούδι, το οποίο αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, από τις 26 Σεπτεμβρίου που ξεκίνησε τις ζωντανές εμφανίσεις στο Σεντ Λούις.

Η τελευταία φορά που οι Rolling Stones έπαιξαν ζωντανά το «Brown Sugar» ήταν στις 30 Αυγούστου 2019 στο Μαϊάμι. Όταν ο Τζάγκερ ρωτήθηκε για την απουσία του τραγουδιού από τις λίστες των τελευταίων συναυλιών, απάντησε ότι το συγκρότημα είχε αποφασίσει να κάνει ένα διάλειμμα.

«Παίζουμε το «Brown Sugar» κάθε βράδυ από το 1970, οπότε είπαμε να το βγάλουμε για την ώρα από τη λίστα μας. Θα δούμε πως θα πάει. Μπορεί και να το ξαναβάλουμε», είπε ο Τζάγκερ.

Ο Κιθ Ρίτσαρντ αιφνιδιάστηκε από την δυσφορία για τους στίχους, καθώς ήταν μια γκροτέσκο ιστορία που αναφερόταν στη δουλειά, τον βιασμό και την σεξουαλική βία. «Δεν μπορούν να καταλάβουν ότι αναφέρεται στη φρίκη της δουλείας; Αλλά προσπαθούν τόσα χρόνια να το θάψουν. Προς το παρόν δεν θέλω να μπω σε συγκρούσεις με όλα αυτά τα...».

Ο Tζάγκερ ξεκίνησε να γράφει το «Brown Sugar» το 1969, τον καιρό που βρισκόταν στην Αυστραλία για τα γυρίσματα της ταινίας «Ned Kelly», όπου ήταν πρωταγωνιστής. Ως τίτλο σκέφτηκε αρχικά το «Black Pussy» αλλά μετά αποφάσισε ότι ο τίτλος παραήταν ευθύς και τον άλλαξε σε «Brown Sugar».

Άλλωστε το θέμα τους υπήρξε αντικείμενο συζήτησης και αντιπαράθεσης. Ένας ιδιοκτήτης σκλάβων έρχεται σε σεξουαλική επαφή με ένα μαύρο κορίτσι, με όρους που υποδηλώνουν έντονα τουλάχιστον το στοματικό έρωτα. Το τραγούδι ερμηνεύτηκε ταυτόχρονα ως ρατσιστικό, σεξιστικό και ηθικά επιλήψιμο ενώ κάποιοι το εξέλαβαν και ως έμμεση αναφορά στη μεξικάνικη ηρωίνη.

Στο ένθετο της συλλογής «Jump Back: The Best Of The Rolling Stones» (1993), ο Τζάγκερ λέει ότι οι στίχοι του «Brown Sugar» αναφέρονται στο διπλό συνδυασμό ναρκωτικών και κοριτσιών και ότι το τραγούδι ήταν έμπνευση της στιγμής. Θολώνοντας ακόμα περισσότερο τα νερά, ο Ρίτσαρντς είπε στο περιοδικό New Musical Express ότι η «καφέ ζάχαρη» ήταν ένας όρος για ένα μεξικάνικο φιλί και ότι το τραγούδι το έγραψε ο Τζάγκερ για μία κοπέλα.

Οι στίχοι

Gold coast slave ship bound for cotton fields

Sold in a market down in New Orleans

Scarred old slaver knows he’s doing alright

Hear him whip the women just around midnight



Brown sugar how come you taste so good?

Brown sugar just like a young girl should



Drums beating, cold English blood runs hot

Lady of the house wonderin’ when it’s gonna stop

House boy knows that he’s doing alright

You shoulda heard him just around midnight



Brown sugar how come you taste so good, now?

Brown sugar just like a young girl should, now



Ah, get along, brown sugar how come you taste so good, baby?

Ah, got me feelin’ now, brown sugar just like a black girl should



I bet your mama was a tent show queen

And all her boyfriends were sweet sixteen

I’m no schoolboy but I know what I like

You shoulda heard me just around midnight



Brown sugar how come you taste so good, baby?

Ah, brown sugar just like a young girl should, yeah

I said yeah, yeah, yeah, woo

How come you…how come you taste so good?

Yeah, yeah, yeah, woo

Just like a…just like a black girl should

Yeah, yeah, yeah, woo