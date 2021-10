Προκλητική απόφαση: Δεν θα ασκηθεί δίωξη στον αστυνομικό που πυροβόλησε τον Τζέισον Μπλέικ (vid)

Το υπουργείο Δικαιοσύνης δεν θα ασκήσει ομοσπονδιακή δίωξη ενάντια στον λευκό αστυνομικό που πυροβόλησε στην πλάτη τον Τζέικομπ Μπλέικ

Το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης ανακοίνωσε χθες Παρασκευή ότι δεν θα ασκήσει ομοσπονδιακή δίωξη στον λευκό αστυνομικό ο οποίος, τον Αύγουστο του 2020 στην Κενόσα του Ουισκόνσιν, τραυμάτισε σοβαρά τον Αφροαμερικανό Τζέικομπ Μπλέικ, ένα συμβάν που προκάλεσε αιματηρές διαδηλώσεις, αναζωπυρώνοντας την οργή κατά της αστυνομικής βίας και κατά του ρατσισμού σε ολόκληρες τις ΗΠΑ.

«Το υπουργείο πήρε αυτήν την απόφαση επειδή τα αποδεικτικά στοιχεία που συγκεντρώθηκαν δεν επαρκούν για να αποδείξουν ότι ο αστυνομικός χρησιμοποίησε υπερβολική χρήση βίας», ανέφερε η ανακοίνωση.

Στις 23 Αυγούστου 2020, ο Τζέικομπ Μπλέικ πυροβολήθηκε πολλές φορές στην πλάτη μπροστά στους τρεις γιους του, καθώς η αστυνομία προσπαθούσε να τον συλλάβει.

Βίντεο από το συμβάν, που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, αναζωπύρωσε τις κινητοποιήσεις κατά της αστυνομικής βίας και κατά του ρατσισμού, τρεις μήνες μετά τον θάνατο του Τζορτζ Φλόιντ κατά τη βίαιη σύλληψή του από λευκούς αστυνομικούς στη Μινεάπολη.

NO FEDERAL CIVIL RIGHTS CHARGES: The DOJ says Kenosha Police Officer Rusten Sheskey will not face charges after he shot Jacob Blake last year, leaving him partially paralyzed and sparking national protests. @PierreTABC has reaction from Blake’s father. https://t.co/e8AY0IUd10 pic.twitter.com/9FSYVsa5S8