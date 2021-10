Τραγουδιστής εμφανίστηκε σχεδόν μεθυσμένος σε πρωινή εκπομπή, λόγω των πανηγυρισμών για την Νιούκαστλ (vid)

Ο ίδιος παραδέχθηκε στους παρουσιαστές πως ήπιε πολύ και προσπαθεί πραγματικά να συνέλθει.

Μετά από 14 χρόνια, η Νιούκαστλ άλλαξε σελίδα περνώντας επίσημα στα χέρια των Σαουδαράβων επενδυτών, με την εξαγορά ύψους 350 εκατ. ευρώ.

Το γεγονός αυτό πανηγυρίστηκε έξαλλα από τους οπαδούς της έξω από το «St. James' Park». Ανάμεσα σε αυτούς ήταν και ένας γνωστός καλλιτέχνης της Βρετανίας, ο Sam Fender.

Αν και επρόκειτο να εμφανιστεί σε πρωινή εκπομπή σήμερα (8/10), δεν πτοήθηκε και συμμετείχε στους πανηγυρισμούς, με αποτέλεσμα η σημερινή του κατάσταση να μην είναι τόσο καλή, αφού ήπιε αρκετά όπως φάνηκε.

Έτσι, εμφανίστηκε στην εκπομπή "BBC Breakfast", με φόρμα της ομάδας και παραδέχθηκε στον αέρα πως προσπαθεί να επανέλθει από hangover.

Sam Fender appearing on BBC Breakfast with a raging hangover is the only video you need to watch today. pic.twitter.com/EAMAmOsrDB