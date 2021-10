Αφγανιστάν: Έκρηξη σε τζαμί, τουλάχιστον 100 νεκροί (vids)

Ακόμα μία εκατόμβη νεκρών στο πολύπαθο Αφγανιστάν.

Ακόμα μία αιματηρή επίθεση σημειώθηκε στο Αφγανιστάν, σε Τζαμί Σιιτών, την ώρα της προσευχής, με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για τουλάχιστον 100 νεκρούς.

Kunduz, Afghanistan 🇦🇫!! Blast inside the mosque.. many innocent people have died!! May the curse of all the people be on the perpetrators and their masters!!!💥👀🔥 pic.twitter.com/ZrC61L5TKL