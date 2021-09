Βρήκε κροκόδειλο στην αυλή του και τον εγκλώβισε σε κάδο σκουπιδιών (vid)

Αντιμέτωπος με έναν απρόσκλητο επισκέπτη βρέθηκε ένας άντρας στη Φλόριντα.

Πως θα σας φαινόταν να βγαίνατε στη αυλή σας και να ερχόσασταν αντιμέτωπος με έναν κροκόδειλο; Ένας άνδρας στη Φλόριντα, αντίκρισε αυτό το θέαμα και αποφάσισε να πάρει την κατάσταση στα χέρια του.

Το πιο εύκολο θα ήταν να φωνάξει έναν επαγγελματία για να πιάσει τον κροκόδειλο, όμως σκέφτηκε να τον αντιμετωπίσει ο ίδιος. Πήρε τον κάδο σκουπιδιών που είχε στην αυλή του και τον αναποδογύρισε με το πορτάκι να είναι ανοιχτό και στραμμένο προς τον κροκόδειλο.

Με προσεκτικές κινήσεις ώθησε τον κροκόδειλο να μπει στον κάδο και όταν τα κατάφερε έκλεισε το πορτάκι και σήκωσε όρθιο τον κάδο, με το ζώο να είναι εγκλωβισμένο μέσα.

Το βίντεο με τον εγκλωβισμό του κροκόδειλου έγινε viral και συγκέντρωσε χιλιάδες σχόλια.

This Florida Man has won the internet for the Month of September pic.twitter.com/PB9dIMDkOS