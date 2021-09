Οι Simpsons είχαν προβλέψει και το πρόβλημα με τα καύσιμα (vid)

Ένα βίντεο από τη σειρά κινουμένων σχεδίων Simpsons έχει γίνει viral στο διαδίκτυο.

Οι «προφητείες» των Simpsons συνεχίζονται. Η σειρά κινουμένων σχεδίων έχει συνδεθεί αρκετές φορές με σημαντικά γεγονότα που αφορούν συνήθως την παγκόσμια κοινότητα. Από την εκλογή του Trump, και τον ιό Ebola μέχρι τον τρόπο που σκοτώθηκε ο Kobe Bryant, οι δημιουργοί των Simpsons, έχουν φανεί αρκετά μπροστά από την εποχή τους.

Τις τελευταίες ώρες έχει επικρατήσει χαμός στα σόσιαλ μίντια με ένα βίντεο που ο Homer Simpson γεμίζει το πορτμπαγκάζ του αυτοκινήτου του με βενζίνη. Το βίντεο έγινε viral λόγω του προβλήματος με τα καύσιμα που ταλαιπωρεί τις τελευταίες μέρες την Αγγλία. Οι φανς της σειράς θεωρούν ότι πρόκειται για άλλη μία πρόβλεψη της αγαπημένης σειράς κινουμένων σχεδίων.

The Simpsons predicted it again. LOL. #GasShortage2021 #GasShortage pic.twitter.com/nqUS5fvdrh