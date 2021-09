Ο μοιραίος άσος που τράβηξε ο Κλιφ Μπάρτον των Metallica λίγο πριν καταπλακωθεί από το πούλμαν και «σβήσει» στα 24 του (pics & vid)

Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο Κλιφ Μπάρτον, μπασίστας των Metallica σε ένα τροχαίο, όπου η μοίρα έπαιξε περίεργα παιχνίδια.

Η 27η Σεπτεμβρίου αποτελεί την πιο μαύρη μέρα στη χρυσή ιστορία των Metallica. Πρόκειται για τη μέρα που η μοίρα έπαιξε ίσως το πιο περίεργο παιχνίδι της στην πιο επιτυχημένη thrash metal μπάντα, με τον τραγικό θάνατο του μπασίστα της, Κλιφ Μπάρτον. Τότε που ο χρόνος σταμάτησε στο 1986...

Οι Metallica εκείνη τη χρονιά είχαν κυκλοφορήσει το άλμπουμ «Master Of Puppets» και γνώριζαν τεράστια επιτυχία. Είναι το άλμπουμ που ουσιαστικά του εδραίωσε στο heavy metal στερέωμα και τους έφερε στην κορυφή και στην καθιέρωση.

Καθώς το «Master Of Puppets» σάρωνε τα πάντα στο πέρασμά του, το συγκρότημα είχε ξεκινήσει τις περιοδείες για την προώθηση του άλμπουμ σε ολόκληρη την Ευρώπη, δίνοντας τρομερές εμφανίσεις. Στις 26 Σεπτεμβρίου του 1986, το συγκρότημα βρισκόταν στη Στοκχόλμη, όπου ήταν γκεστ του Όζι Όσμπορν. Ο Κλιφ Μπάρτον χαρίζει ένα κολασμένο πεντάλεπτο σόλο πριν αποχωρήσουν από την σκήνη. Αυτή έμελλε να είναι η τελευταία παράσταση του Μπάρτον.

Τα άβολα στρώματα και ο μοιραίος άσος

Το συγκρότημα όδευε προς την Κοπεγχάγη, γενέτειρα του ντράμερ Λαρς Ούλριχ, όπου θα συναντούσαν τον παραγωγό τους, αλλά και φίλους. Οι Metallica περνούσαν πολλές ώρες στο δρόμο, αλλά το πούλμαν τους δεν ήταν και το πιο άνετο για τόσο μεγάλα ταξίδια. Τα μέλη της μπάντας παραπονιούνται για τα στρώματα, τα οποία ήταν εξαιρετικά άβολα. Μάλιστα, ο Κλιφ Μπάρτον με τον Κερκ Χάμετ έπαιξαν στα χαρτιά ποιος θα κοιμόταν στην βολική κουκέτα. Ο Μπάρτον έβγαλε τον άσο μπαστούνι κι αποφάσισε να κοιμηθεί στην κουκέτα. Μπορεί να νίκησε στα χαρτιά, ωστόσο η επιλογή του αποδείχτηκε μοιραία..

Τα ξημερώματα της 27ης Σεπτεμβρίου, το πούλμαν ξέφυγε σε μία αριστερή στροφή και ανατράπηκε. Οι μουσικοί που κοιμόντουσαν βγήκαν από το πούλμαν με τα εσώρουχα τους με τον κίνδυνο να αρρωστήσουν σοβαρά, μιας και η θερμοκρασία ήταν υπό του μηδενός. Όμως έλειπε ο Κλιφ Μπάρτον, ο οποίος εκσφενδονίστηκε από το όχημα και καταπλακώθηκε από αυτό.

Η περιγραφή του Τζέιμς Χέτφιλντ σοκάρει: «Είδα το πούλμαν που είχε πέσει επάνω του με τα πόδια του να προεξέχουν. Φρίκαρα κυριολεκτικά. Εκείνη τη στιγμή ήθελα πραγματικά να σκοτώσω τον οδηγό, δεν ξέρω αν πάτησε πάγο ή ήταν μεθυσμένος. Το μόνο που γνώριζα ήταν πως ο Κλιφ έφυγε...».

Λίγο αργότερα ήρθαν γερανοί κι ασθενοφόρα ώστε να απεγκλωβίσουν όσους ήταν κάτω από τα συντρίμμια. Προσπάθησαν να σύρουν τον Μπάρτον με τη βοήθεια ενός γερανού, καθώς πίστευαν ότι μπορούσε ακόμη να σωθεί, αλλά προτού τον σύρουν το όχημα έπεσε και πάλι πάνω του, λόγω του βάρους του.

Η σύλληψη του οδηγού, ο πάγος και η δύσκολη απόφαση

Ο οδηγός συνελήφθη, ωστόσο αφέθηκε ελεύθερος καθώς διαπιστώθηκε πως στον δρόμο υπήρχε ένα κομμάτι πάγου σε μία επικίνδυνη κλίση του οδοστρώματος. Στον τόπο του δυστυχήματος στήθηκε μνημείο προς τιμήν του, όπου γράφτηκαν οι στίχοι: «Cannot the kingdom of salvation take me home» από το τραγούδι «To Live is to Die», το τελευταίο τραγούδι στο οποίο ο Μπάρτον συνέβαλε συνθετικά ο μπασίστας.

Προς τιμήν του, το πρώην μέλος των Metallica, Ντέιβ Μαστέιν εμπνεύστηκε το τραγούδι «In My Darkest Hour», που αποτελεί ένα από τα σπουδαιότερα τραγούδια των Megadeth. Επίσης, το επίσης thrash metal αμερικάνικο συγκρότημα Anthrax, αφιέρωσε προς τιμήν του τον εμβληματικό τους δίσκο «Among The Living», όπως ακριβώς έκαναν και οι επίσης Αμερικανοί Church, με το δικό τους άλμπουμ «The Dark».

Οι Metallica κυκλοφόρησαν έναν χρόνο μετά το δυστύχημα ένα DVD με τίτλο «Cliff 'Em All», προς τιμήν του μπασίστα που τους προσέδωσε αυτόν τον χαρακτηριστικό ήχο. Ο Τζέιμς Χέτφιλντ αργότερα δήλωνε: «Δεν θα είχαμε συνθέσει ποτέ κιθαριστικές αρμονίες, ορχηστρικά ή κανονικά τραγούδια με περίπλοκες μελωδίες και ενορχηστρώσεις, χωρίς τον Κλιφ. Δεν θα βρισκόμασταν ποτέ εκεί που είμαστε σήμερα»

Ο θάνατος του Μπάρτον έκανε αβέβαιο το μέλλον των Metallica. Τελικά, τα τρία μέλη αποφάσισαν ότι ο Μπάρτον θα ήθελε να συνεχίσουν και με τις ευλογίες της οικογένειας του, το συγκρότημα συνέχισε.

Ήταν το δεύτερο πλήγμα για την οικογένεια Μπάρτον

Ο Κλιφ Μπάρτον γεννήθηκε στις 10 Φεβρουαρίου του 1962 στο Castro Valley της Καλιφόρνια και ήταν μέλος μιας πενταμελούς οικογένειας (είχε δύο μεγαλύτερα αδέρφια). Ο πατέρας του σε μικρή ηλικία τον μύησε στην κλασική μουσική. Η πρώτη επαφή του Κλιφ με τη μουσική ήταν το πιάνο. Σε ηλικία δεκατριών ετών, μετά τον θάνατο του μεγαλύτερού του αδερφού, αγόρασε το πρώτο του μπάσο. «Θα γίνω ο καλύτερος μπασίστας για χάρη του αδελφού μου», είχε πει...

Μέχρι σήμερα αποτελεί έναν από τους πιο επιδραστικούς μπασίστες του heavy metal. Χαρακτηριστικό του παιξίματος του ήταν η solo προσέγγιση του και η χρήση αλλοιωμένου ήχου με wah-wah, σε αντίθεση με τους συμβατικούς μπασίστες.

Να ζεις σημαίνει να πεθαίνεις...