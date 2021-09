Η στιγμή που ο μακελάρης στη Ρωσία μπαίνει οπλισμένος στο πανεπιστήμιο (vid)

Σοκαριστικές είναι οι εικόνες από τη στιγμή που ο 18χρονος ένοπλος φοιτητής ανοίγει πυρ στο πανεπιστήμιο στην πόλη Περμ της Ρωσίας.

Ένας φοιτητής άνοιξε σήμερα πυρ μέσα στο πανεπιστήμιο Perm State της πόλης Περμ, μιας πόλης στα Ουράλια Όρη, στην ανατολική Ρωσία, σκοτώνοντας τουλάχιστον 8 ανθρώπους και τραυματίζοντας 28, σύμφωνα με την Ρωσική Ανακριτική Επιτροπή.

Σύμφωνα με την Ρωσική Ανακριτική Επιτροπή, ο ένοπλος συνελήφθη και κατά τη σύλληψή του τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπως μετέδωσε το πρακτορείο Ria.

Νωρίτερα το Ρόιτερς, επικαλούμενο μια εκπρόσωπο του πανεπιστημίου, την Νατάλια Πετσισκέβα, είχε μεταδώσει ότι ο δράστης σκοτώθηκε.

Εικόνες που μεταδόθηκαν από τα Μέσα ενημέρωσης δείχνουν φοιτητές να πηδούν από τα παράθυρα του πρώτου ορόφου και να τρέχουν να σωθούν.

Φοιτητές έφτιαξαν οδοφράγματα στοιβάζοντας καρέκλες για να εμποδίσουν τον ένοπλο να εισέλθει στις τάξεις τους, όπως είπαν οι ίδιοι.

Σε ένα άλλο βίντεο εμφανίζεται ο ένοπλος ντυμένος στα μαύρα.

Σύμφωνα με την Ανακριτική Επιτροπή, ο δράστης ήταν φοιτητής στο ίδιο πανεπιστήμιο. Εισήλθε στο πανεπιστήμιο γύρω στις 11 πμ τοπική ώρα. Έχει ταυτοποιηθεί, αλλά η ταυτότητά του δεν έχει δημοσιοποιηθεί.

Ωστόσο, τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι πρόκειται για έναν 18χρονο φοιτητή, ο οποίος νωρίτερα είχε ανεβάσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μια φωτογραφία του στην οποία πόζαρε με τουφέκι, κράνος και πυρομαχικά.

#Russia: An armed attack took place in #Perm State University (#PSU) —allegedly carried out by 18-year-old Timur Bekmansurov.



His weapon appears to be a standard 12G shotgun —likely Target X7 or a similar model, which is easily accessible. pic.twitter.com/wqzCNImQhT