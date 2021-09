Στο Τόκιο υπάρχει «προσωπικό διευθέτησης επιβατών»: Τους σπρώχνουν για να χωρέσουν στα τρένα (pics & vid)

Μία από τις πιο απίθανες και παράξενες δουλειές στον κόσμο.

Πολλές φορές έχουμε ακούσει για περίεργες, σπάνιες δουλειές, αλλά για να είμαστε ειλικρινείς, αυτή ξεπέρασε κάθε φαντασία: «Προσωπικό διευθέτησης επιβατών» στο μετρό, που σημαίνει πως κάποιοι κύριοι, με γάντια, καπέλο και ομοιόμορφα ντυμένοι, σπρώχνουν τους επιβάτες να μπουν ή πιο σωστά… να χωρέσουν στο βαγόνι. Που συμβαίνουν όλα αυτά; Στο μετρό του Τόκιο.

Όπως έγραψαν διάφοροι χρήστες στο βίντεο που ανέβηκε τώρα στο Reddit, αυτή η δουλειά είναι πραγματικότητα, αν και στις μέρες μας-ειδικά στην εποχή του κορονοϊού δεν πολύ-υπάρχει. Ξεκίνησε από την δεκαετία του ‘60 και ‘70 και συνεχίστηκε μέχρι και στην σύγχρονη εποχή, αν και κυρίως τους συναντούσε κανείς τις ώρες αιχμής.

Ήταν κυρίως φοιτητές που αναζητούσαν ένα εισόδημα μερικής απασχόλησης και μάλιστα υπήρχαν και ταμπέλες στο μετρό που προετοίμαζαν τους επιβάτες για να… σπρωχτούν.

Στο Τόκιο, όπως λένε χρήστες που έχουν βιώσει αυτή την κατάσταση, έστω και ένα μέλος του σώματος να είναι εντός του βαγονιού, «πιάνεται» πως έχει μπει μέσα. Επίσης, είναι σαν… μαύρες τρύπες τα βαγόνια που πρέπει να γεμίσουν. Έτσι λοιπόν, τα σώματα, τις τσάντες, οτιδήποτε προεξέχει, το προσωπικό διευθέτησης επιβατών πηγαίνει και το σπρώχνει, πολλές φορές και δύο και τρεις υπάλληλοι, ώστε να μπει ολόκληρος στο βαγόνι για να μπορέσει να φύγει.

