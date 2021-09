Ποιος είναι ο νέος υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Χρήστος Στυλιανίδης

Ο Χρήστος Στυλιανίδης ανέλαβε το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Το who is who του νέου υπουργού.

Ο πρώην Ευρωπαίος Επίτροπος Διαχείρισης Κρίσεων Χρήστος Στυλιανίδης αποτελεί την επιλογή του Κυριάκου Μητσοτάκη για να αναλάβει επικεφαλής του νεοσύστατου υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Ο Χρήστος Στυλιανίδης γεννήθηκε στη Λευκωσία στις 26 Ιουνίου 1958. Ομιλεί, πέρα από την ελληνική, την αγγλική γλώσσα. Σπούδασε χειρουργική οδοντιατρική στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Στη συνέχεια ακολούθησαν μεταπτυχιακές σπουδές στις πολιτικές επιστήμες, διεθνείς σχέσεις και ευρωπαϊκές σπουδές, με ειδίκευση στους ευρωπαϊκούς θεσμούς, στη Μεγάλη Βρετανία και στη Σχολή Χάρβαρντ Κένεντι. Είναι νυμφευμένος και έχει έναν γιο.

Πολιτική δραστηριότητα

Συνεργάστηκε με τον Γιάννο Κρανιδιώτη και ανέλαβε πρωτοβουλίες για την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το 1995 ίδρυσε, μαζί με άλλους πολίτες, την Κίνηση Πολιτικού Εκσυγχρονισμού με στόχο την προώθηση της ευρωπαϊκής Κύπρου και τον εκσυγχρονισμό του πολιτικού συστήματος της χώρας.

Το 1998 διορίστηκε Κυβερνητικός Εκπρόσωπος στην Κυβέρνηση Γλαύκου Κληρίδη. Παρέμεινε στη θέση αυτή έως το 1999. Παραιτήθηκε από τη θέση του Κυβερνητικού Εκπροσώπου το 1999 για λόγους «αρχής σε θέματα εξυγίανσης και διαφθοράς της δημόσιας ζωής», μετά από καταγγελίες για διαφθορά που διατυπώθηκαν εναντίον του υπουργού Εσωτερικών Ντίνου Μιχαηλίδη.

Την περίοδο 2006-2008 ήταν Επίτροπος Ευρωπαϊκών Θεμάτων του ΔΗΣΥ. Στη συνέχεια διετέλεσε μέλος του Εκτελεστικού Γραφείου του ΔΗΣΥ και Συντονιστής του Τομέα Εσωτερικών και Αποκέντρωσης του ΔΗΣΥ.

Στις βουλευτικές εκλογές του 2006 εκλέχτηκε βουλευτής στην Εκλογική Περιφέρεια Λευκωσίας με τον ΔΗΣΥ για την Θ΄ Κοινοβουλευτική Περίοδο. Επανεκλέχθηκε στις βουλευτικές εκλογές του 2011 για την Ι΄ Κοινοβουλευτική Περίοδο.

Ως βουλευτής, διετέλεσε αναπληρωτής πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και μέλος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Επιπλέον, ήταν μέλος της αντιπροσωπίας της Βουλής στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη.

Την 1η Μαρτίου 2013 διορίστηκε Κυβερνητικός Εκπρόσωπος στην κυβέρνηση Νίκου Αναστασιάδη. Παρέμεινε στη θέση έως το 2014, όταν και παραιτήθηκε ως αποτέλεσμα της απόφασης του να διεκδικήσει έδρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις ευρωεκλογές του 2014.

Στις Ευρωεκλογές του 2014 εκλέχθηκε ευρωβουλευτής με τον ΔΗΣΥ για την περίοδο 2014-2019. Συμμετείχε στην πολιτική ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος.

Στις 24 Οκτωβρίου 2014 διορίστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως υπεύθυνος για το συντονισμό αντιμετώπισης του ιού Έμπολα στη Σιέρα Λεόνε, τη Γουινέα και τη Λιβερία.

Στις 31 Οκτωβρίου 2014 παραιτήθηκε από τη θέση του ευρωβουλευτή, αναλαμβάνοντας τη θέση του Ευρωπαίου Επίτροπου για τη Διεθνή Συνεργασία, την Ανθρωπιστική Βοήθεια και τη Διαχείριση Κρίσεων. Η θητεία του ολοκληρώθηκε στις 30 Νοεμβρίου 2019.