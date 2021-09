Πήγε σε τηλεπαιχνίδι για να... βγάλει ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο και τελικά κέρδισε 87.000 ευρώ (vid)

O 20χρονος Eden κατάφερε να κερδίσει στο The Chase συνολικά 75.000 λίρες, απαντώντας σωστά σε 17 ερωτήσεις.

Την τύχη με το μέρος του, αλλά και τις γνώσεις που απαιτούνται, είχε ένας 20χρονος στο τηλεπαιχνίδι The Chase, με αποτέλεσμα να κερδίσει δεκάδες χιλιάδες λίρες.

Ο Eden όπως είναι το όνομά του, πήγε εκεί, έχοντας βάλει χαμηλά τον πήχη των προσδοκιών, καθώς όταν ο παρουσιαστής, Bradley Walsh τον ρώτησε τι θα ήθελε να αγοράσει με τα λεφτά, αν κέρδιζε εκείνος απάντησε: «Νομίζω οτι ένα αυτοκίνητο θα ήταν μια χαρά. Όχι κάτι φοβερό όμως... Οτιδήποτε με τέσσερις ρόδες. Ίσως μία Alfa Romeo, μεταχειρισμένη όμως».

Ωστόσο η πορεία του στο παιχνίδι ήταν πολύ καλή. Για την ακρίβεια απροσδόκητα καλή, καθώς κατάφερε να απαντήσει σωστά σε 17 από τις 25 ερωτήσεις που του έγιναν, με αποτέλεσμα να φύγει έχοντας 75,000 λίρες που αντιστοιχούν σε 87.000 ευρώ.

