Τρόμος στην Καμπούλ: Αναφορές για τρίτη έκρηξη στο αεροδρόμιο

Αναφορές για ακόμα μία έκρηξη στο αεροδρόμιο της Καμπούλ.

Μια τρίτη έκρηξη ακούστηκε κοντά στο αεροδρόμιο της Καμπούλ, λίγες μόλις ώρες μετά τις δύο πολύνεκρες τρομοκρατικές επιθέσεις, σύμφωνα με αναφορές.

Σύμφωνα με τον ανταποκριτή του russia today πρόκειται για όχημα των Ταλιμπάν που έπεσε σε αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν υπάρξει αναφορές για τραυματισμούς και θανάτους, από την τρίτη έκρηξη.

Official reports say at least 13 people have died in explosions in Kabul, our correspondent reports from Kabul pic.twitter.com/kcXDsMKA4b