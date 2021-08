Οι Ταλιμπάν ντύθηκαν… Αμερικανοί κομάντος και γυρίζουν προπαγανδιστικά βίντεο (pic & vids)

Ο εξοπλισμός των Αμερικανών είναι στα χέρια των Ταλιμπάν και ήδη έπιασαν δουλειά.

Ένα από τα πολλά λάθη των Αμερικανών, «ντροπή» κατά άλλους, που έκαναν στο Αφγανιστάν, είναι που άφησαν όπλα δισεκατομμυρίων, drones και ελικόπτερα και τα οποία έπεσαν στα χέρια των Ταλιμπάν. Όλα αυτά χρησιμοποιούνται πλέον από τους μαχητές και δεν χάνουν ευκαιρία μάλιστα, να τα χρησιμοποιήσουν για να χλευάσουν τους Αμερικανούς αλλά και να γυρίσουν προπαγανδιστικά βίντεο.

Ντύθηκαν από πάνω μέχρι κάτω με τα ρούχα των Αμερικανών κομάντο, οι κελεμπίες έφυγαν και τη θέση τους πήραν τα αλεξίσφαιρα, ενώ κρατάνε με στυλ τα M4. Τα όπλα αμερικανικής κατασκευής τα οποία φέρει κατά κόρον ο αμερικανικός στρατός.

Ο παγκόσμιος τρομοκράτης μάλιστα Χαλίλ Χακάνι, ο οποίος έχει επικυρηχθεί με αμοιβή 5 εκατομμυρίων δολαρίων, φωτογραφήθηκε την ώρα που μιλούσε σε γεμάτο τζαμί, κρατώντας το M4 και όντας περιτριγυρισμένος από μαχητές των Ταλιμπάν, που όλοι τους έφεραν αμερικανικό εξοπλισμό.

Ο Χακάνι, ο οποίος είναι ανιψιός του Σιρατζουντίν Χακάνι, ο οποίος φιγουράρει ως πιθανός πρόεδρος, καμαρώνει κρατώντας το M4, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να δείξει πως ντρόπιασαν τους Αμερικανούς.

Οι ΗΠΑ παρέδωσαν στον Αφγανικό στρατό πολεμικά εφόδια αξίας περίπου 28 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ενώ τα όπλα που τους άφησαν είναι κατασκευασμένα από το 2002 μέχρι το 2017.

