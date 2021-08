Ταλιμπάν: «Δεν θέλουμε κανέναν εχθρό, δεσμευόμαστε υπέρ των δικαιωμάτων των γυναικών, στο πλαίσιο της Σαρίας» (vid)

Με απαγγελία από το Κοράνι άρχισε την πρώτη συνέντευξη Τύπου στην Καμπούλ ο εκπρόσωπος των Ταλιμπάν Ζαμπιχουλάχ Μουτζαχίντ. «Δεν θέλουμε κανέναν εσωτερικό ή εξωτερικό εχθρό».

Με απαγγελία από το Κοράνι άρχισε σήμερα (17/8) ο εκπρόσωπος των Ταλιμπάν Ζαμπιχουλάχ Μουτζαχίντ την πρώτη συνέντευξη Τύπου του κινήματος στην Καμπούλ.

Στη συνέχεια είπε στους δημοσιογράφους: «Συγχαίρω το έθνος» για τη νίκη αυτή, είμαι υπερήφανος για όλο το έθνος.

Πρόσθεσε ότι το Ισλαμικό Εμιράτο δεν κρατά καμιά κακία εναντίον κανενός. «Δεν θέλουμε κανέναν εσωτερικό ή εξωτερικό εχθρό. Κανείς από την αμερικανική ή τη διεθνή κοινότητα θα πάθει τίποτα», είπε ο Μουτζαχίντ.

Ο εκπρόσωπος των Ταλιμπάν είπε ότι «το Ισλαμικό Κράτος δεσμεύεται υπέρ των δικαιωμάτων των γυναικών εντός του πλαισίου του ισλαμικού νόμου (σαρία). Οι γυναίκες μας είναι μουσουλμάνες, θα είναι ευτυχείς επίσης να ζουν εντός του πλαισίου της σαρία. Οι γυναίκες μας έχουν δικαιώματα και θα είναι σε θέση να επωφεληθούν από αυτά τα δικαιώματα, έχουν δικαίωμα να μετέχουν στην εκπαίδευση, στην υγεία και σε άλλους τομείς», τόνισε.

Taliban spokesperson Zabiullah Mujahed says the group 'recognises the rights to women that Islam gave them', adding women can 'work, go to school, and can work in schools and in hospitals'.



