Η Τουρκία χτίζει τείχος 295 χλμ στα σύνορα για να αποτρέψει την εισροή Αφγανών (vid)

Η Τουρκία παίρνει μέτρα για να αποτρέψει την είσοδο των Αφγανών πολιτών χτίζοντας τείχος μήκους 295 χιλιομέτρων!

Ένα τοίχος κατά μήκος των συνόρων της με το Ιράν χτίζει η Τουρκία προκειμένου να αποτρέψει την είσοδο των Αφγανών προσφύγων μετά την κατάληψη της χώρας από τους Ταλιμπάν.

Αυτή τη στιγμή είναι υπό κατασκευή ένα τμήμα 5 χιλιομέτρων, ωστόσο η Τουρκία σκοπεύει να θωρακίσει τα σύνορά της με τείχος μήκους 295 χιλιομέτρων.

VIDEO: Turkey is building a wall along its border with Iran to prevent a new influx of refugees, mainly from Afghanistan as the Taliban take over the country.



For now, a 5km section is under construction but Turkey is aiming to build a 295km-long wall on its Iranian border pic.twitter.com/YJAZgUOEGa